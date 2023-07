Heftiger Unfall führte zu Sperrung der A1

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen auf der A1 in Winterthur-Töss ist an zwei Personenwagen sowie an der Strasseninfrastruktur erheblicher Sachschaden entstanden. Der Unfall ereignete sich kurz vor 4 Uhr. Ein 19-Jähriger war mit seinem Personenwagen in Richtung St. Gallen unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen bei der Ausfahrt Winterthur-Töss frontal mit dem Verkehrsteiler kollidierte, teilt die Kantonspolizei Zürich mit.

Foto: Kapo ZH

Danach schleuderte das Auto über beide Fahrstreifen, kollidierte mit der Mittelleitplanke und kam auf dem Überholstreifen zum Stillstand. Zur gleichen Zeit fuhr eine 23-jährige Frau ebenfalls in Richtung St. Gallen. Sie bemerkte das auf dem Überholstreifen stehende Unfallfahrzeug zu spät und kollidierte mit diesem. Beide Unfallbeteiligten wurden zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Sie blieben unverletzt, heisst es in der Mitteilung weiter.

Foto: Screenshot TCS

An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Zudem wurde die Infrastruktur der Autobahn im Bereich der Unfallstelle erheblich beschädigt. Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt. Sie wird von der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht.

Ausfahrt Winterthur-Töss gesperrt

Wegen des Unfalls musste die A1 in Fahrtrichtung St. Gallen ab der Ausfahrt Winterthur-Töss bis gegen 7 Uhr vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde via Ausfahrt Töss und Einfahrt Töss wieder auf die A1 umgeleitet. Neben der Kantonspolizei standen die Feuerwehr, der Rettungsdienst, die zuständige Staatsanwältin, der Unterhaltsdienst des Tiefbauamtes des Kantons Zürich sowie ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz. (far)