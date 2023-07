Kokain, 700 Ectasypillen und viel Geld

Am Donnerstag nahm die Stadtpolizei Zürich im Kreis 3 einen mutmasslichen Drogendealer fest. Später stellte ein grosse Menge an Drogen und diverse Bündel Geldnoten im Wert von mehreren zehntausend Franken sicher. wie die Stadtpolizei am Freitag mitteilt.

Bei der Hausdurchsuchung entdeckte die Polizei diverse Drogen und Geld im Gegenwert von rund 60'000 Franken. Foto: Stadtpolizei Zürich

Am Donnerstagnachmittag bot ein mutmasslicher Drogendealer einem Fahnder Drogen zum Kauf an. Daraufhin nahm die Polizei den Dealer fest. Weitere Ermittlungen führten die Polizist*innen zum Wohnort des Festgenommenen. Bei der anschliessenden Hausdurchsuchung in der Stadt Zürich wurden rund 670 Gramm Kokain, 700 Ectasytabletten, 100 LSD- Pillen und kleinere Mengen von MDMA, Marihuana, Amphetamin sowie Bargeld im Wert von über 60'000 Franken sichergestellt.

Beim Täter handelt es sich um einen Holländer. Er wurde der Staatsanwaltschaft Zürich zugeführt. (ema)