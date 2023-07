Lokführer auf dem Perron roch als erster, dass die S-Bahn brennt

Ein Lokführer hat vom Perron aus im Zürcher HB als erster den verheerenden Brand in einer S-Bahn bemerkt, der am 6. Juli den Zugverkehr stundenlang lahmgelegt hat. Das geht aus dem Vorbericht hervor, den die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) am Montag zum Ereignis publiziert hat.

Demnach fand bei der betroffenen S14, die nach Affoltern am Albis unterwegs war, im Durchgangsbahnhof Löwenstrasse ein Lokführerwechsel statt. Bei der Abfahrt des Zuges stellte der in Zürich verbliebene Lokführer laut Sust einen Brandgeruch fest und alarmierte seinen Kollegen per Telefon. Dieser schaute beim nächsten Halt im Bahnhof Altstetten nach und bemerkte, dass tatsächlich in der Re-450-Lokomotive am Zugende ein Feuer ausgebrochen war. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen Flammen schon meterhoch aus dem Dach der Lokomotive heraus.

Die Löscharbeiten gestalteten sich gemäss Schutz und Rettung Zürich als schwierig. Per Aussenangriff konnten die Feuerwehrleute den Brand nach gut einer Stunde löschen. Der Bahnverkehr im Bahnhof Altstetten blieb rund zweieinhalb Stunden komplett unterbrochen. Verletzte gab es keine, es entstand aber hoher Sachschade. Die Brandursache ist bisher unbekannt. Vermutet wird aber, dass sich im Doppelstock-Pendelzug der ersten S-Bahn-Generation Trafoöl entzündet hat. (pak)