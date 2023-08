Personalknappheit bei Kantonspolizei: Private Sicherheitsdienste bewachen Gefangene in Spitälern

Im Frühjahr noch betonte der Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP) in einem Interview mit der «NZZ», dass es in seinem Polizeikorps keine Engpässe gebe. Nun zeigen Recherchen des «SonntagsBlick», dass der Kommandant der Zürcher Kantonspolizei, Marius Weyermann, bereits Ende 2022 über zu wenig Angestellte und deren Überlastung klagte. Zwecks Entlastung seiner Mitarbeitenden habe Weyermann sich im Dezember 2022 an Mirjam Schlup, Leiterin des Zürcher Justizvollzugs, gewandt und ihr eine «Straffung der Dienstleistungen im Gefangenen-Handling» mitgeteilt, schreibt der «SonntagsBlick»

Aufgrund von längeren Gefangentransporten, längeren Schalter-Wartezeiten in Gefängnissen, längeren Wegen im neuen Polizei- und Justizzentrum Zürich (PJZ) sowie mehr Bewachungen von Gefangenen in Spitälern habe die Auftragslast der Abteilung Sicherheitsdienstleistungen in den letzten Jahren «massiv zugenommen», wie der «SonntagsBlick» ein Schreiben von Weyermann an Schlup zitiert. Zur Entlastung des Korps würden die Dienstleistungen in diesen Bereichen in Zukunft eingeschränkt.

Das bedeutet unter anderem, dass die 30'000 Bewachungsstunden von Gefangenen in Spitälern gestrichen werden. Möglich sei dies, so Weyermann gemäss «SonntagsBlick», weil es dafür keine gesetzliche Grundlage gebe. Künftig müsse der Justizvollzug die Organisation der Bewachung selber übernehmen. Dies tut das Amt für Justizvollzug und Wiedereingliederung (JuWe) unter der Leitung von Jacqueline Fehr (SP) nun auch seit vier Monaten.

In einem Schnellverfahren, schreibt «SonntagsBlick», seien dafür die Securitas AG sowie die Delta Security AG beauftragt worden. Die nötigen Kosten von schätzungsweise 10,8 Millionen Franken bewilligte der Zürcher Regierungsrat im April. Nur noch in Einzelfällen sollen Kantonspolizistinnen oder -polizisten für die Bewachung von Gefangenen eingesetzt werden, etwa bei Gewalt- oder Sexualstraftätern.

Das Amt für Justizvollzug sowie die Kantonspolizei Zürich hätten sich zum Sachverhalt nicht äussern wollen, schreibt der «SonntagsBlick». (aho)