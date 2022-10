Unsere Interessen gehen vergessen! In Zürich – hier das Publikum bei einer Bundesratsrede in Rafz im Jahr 2005 – sorgt man sich um den Einfluss auf die Schweiz. Foto: Keystone

Es steht eine Bundesratswahl an, und in Zürich steigt die Nervosität. Alles sieht danach aus, als würde in der Landesregierung bald niemand mehr den 1,5-Millionen-Kanton repräsentieren – erst zum zweiten Mal in der Geschichte der Schweiz. Und zwar, weil die Zürcher SVP keine zwingende Kandidatur zustande bringt.