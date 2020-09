Abstimmung Velorouteninitiative – Zürich peilt die Velostadt an Die Stadt entscheidet über 50 Kilometer neue Velorouten. Das Stimmvolk dürfte der Vorlage zustimmen. Die Frage

ist nur, wie deutlich. Ev Manz

Die Initianten für sichere Velorouten haben ausschliesslich mit Fahrradwimpeln auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht. Foto: Urs Jaudas

Am Sonntag stimmen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Stadt Zürich über ihre Velozukunft ab. Die Volksinitiative «Sichere Velorouten» fordert ein Netz von Veloschnellstrassen durch die Stadt. Es gibt kaum Zweifel daran, dass die Vorlage angenommen wird. Offen ist einzig, wie deutlich der Appell an die Stadt ausfallen wird – Velofahren in Zürich ist gefährlich, nur eine Minderheit der Bevölkerung ist zufrieden mit der Infrastruktur. Zudem steigt die Zahl der Velofahrenden laufend.

Das will die Initiative

Die Initiative will die Stadt dazu verpflichten, zusätzlich 50 Kilometer Velowege zu schaffen, auf denen ausschliesslich Zweiräder verkehren. Die Routen verlaufen auf Quartierstrassen und bilden ein durchgängiges Netz durch die ganze Stadt. Velofahrende haben dort Vortritt; dem Gewerbe, Anwohnern und Blaulichtorganisationen ist der Zubringerdienst gestattet. Auf den Routen gilt die Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde.

Zusätzlich soll die Veloinfrastruktur auch an Knotenpunkten verbessert werden, etwa an Kreuzungen oder rund um den Bahnhof (machen Sie hier eine virtuelle Radfahrt durch die Stadt und erfahren Sie, wo Zürichs Velonetz Lücken hat).

Die Stadt muss die Vorlage bis 2030 umgesetzt haben und jährlich einen Zwischenbericht abliefern. Ziel der Initiative ist es, die Unfallzahlen der Velofahrenden zu minimieren und Velofahren an sich sicherer zu machen.

Die Befürworter und ihre Beweggründe

Der Zürcher SP-Gemeinderat Florian Utz hat die Idee lanciert. Er will die Stadt in die Pflicht nehmen, weil die Umsetzung des «Masterplans Velo» hapert. «Ich will nicht bis 2095 warten», sagte er in einem TA-Porträt (lesen Sie hier seine Motivation für die Initiative). Mit der konsequenten Trennung von Fahrbahnen für die einzelnen Verkehrsteilnehmer soll das Unfallrisiko auf dem Velo gesenkt werden – die Zahl der Unfälle mit Velos hat sich seit 2011 verdoppelt (die Unfall-Hotspots finden Sie hier). Vorbilder aus anderen Städten und Studien zeigen, dass separate Spuren die effektivste Massnahme sind, um Unfälle zu verhindern. Die Initianten rechnen mit Realisierungskosten im einstelligen Millionenbereich.

Neben der SP stehen die Grünen, die GLP, die AL und die EVP hinter der Initiative. Die Organisationen Umverkehr, Pro Velo, Greenpeace und der VCS sind ebenfalls dafür. Das Zürcher Unternehmen Freitag wirbt mit Velos an der Fassade seines Containerturms bei der Hardbrücke für ein Ja.

Der Gemeinderat und auch der Stadtrat befürworten die Initiative. Letzterer hat seit Jahrzehnten keine Volksinitiative mehr zur Annahme empfohlen.

Die Gegner und ihre Argumente

Die SVP und der Gewerbeverband sehen mit der Annahme der Initiative den privaten und gewerblichen Individualverkehr in Gefahr. Er werde verdrängt, was für Geschäfte einen Kundenverlust zur Folge habe. Zudem nähmen die Umwegfahrten zu. Aus ihrer Sicht fehlt in der Stadt Zürich der Platz für ein Separieren der Verkehrsteilnehmer. Zuletzt seien auch die Fussgänger gefährdet, welche die Veloschnellrouten überqueren wollen.

Die FDP steht grundsätzlich hinter einem Ausbau von Velorouten. Sie möchte sie aber nach Bedarf und nicht nach vorgeschriebener Kilometerzahl ausbauen. Ihr entsprechender Gegenvorschlag zur Initiative blieb im Gemeinderat chancenlos. Der Partei fehlt in der Initiative zudem der Blick auf die gesamte Verkehrspolitik. So müssten für sie Parkplätze, die wegen des Ausbaus verschwinden, zwingend an einem anderen Ort in der Stadt ersetzt werden.

Die Velostadt Zürich heute

Derzeit hat Zürich rund 67 Kilometer Haupt- und Nebenrouten der Klassen A und A+, also Velostreifen mit einer Breite von mindestens 1,5 Metern (in Rot eingezeichnet). Bereits 2012 hat die Stadt die Velo-Zukunft im «Masterplan Velo» definiert. Dieser sieht bis 2025 ein durchgehendes Rad-Wegnetz mit rund 150 Kilometer Haupt- und Nebenrouten der beiden Klassen vor.

Lesen Sie hier den Leitartikel zur Vorlage