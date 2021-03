Extra für Bewohner der Stadtwohnungen – Zürich schenkt seinen Mietern ein Mobility-Abo Wer in einer Liegenschaft der Stadt Zürich wohnt, bekommt kostenlos ein Jahresabo für das Carsharing-Angebot. Damit sollen die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft erreicht werden. Sascha Britsko

Die Bewohnerinnen von 9200 städtischen Wohnungen bekommen ab März eine Gratis-Mitgliedschaft beim Carsharing-Unternehmen Mobility. Foto: Keystone

Es ist eine gute Nachricht, die die städtischen Mieter an diesem Donnerstag erreicht: Die Stadt Zürich schenkt ihnen ein Mobility-Abo. Dies gab die Stadt am Donnerstag in einer Medienmitteilung bekannt. Dort steht: «Ab März 2021 können Personen, die in einer der rund 9200 städtischen Wohnungen leben und einen Fahrausweis Kategorie B besitzen, kostenlos ein Jahresabonnement des Carsharing-Unternehmens Mobility beziehen.» Lediglich für die gefahrenen Kilometer und Stunden müssen die Mieterinnen und Mieter selbst aufkommen.

«An diesem Projekt studieren wir schon eine Zeit rum», sagt Kuno Gurtner, Stabsmitarbeiter der Liegenschaftsverwaltung der Stadt Zürich. Das kostenlose Mobility-Abo ist Teil der Mobilitätsstrategie. Die Stimmberechtigten der Stadt hätten die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft in die Gemeindeordnung geschrieben, diese gelte es nun umzusetzen.

Ein Mitarbeiter hatte irgendwann die Idee gehabt. «Wir hoffen, dass dadurch weniger Leute ein eigenes Auto besitzen und dass Autos nur genutzt werden, wenn es wirklich notwendig ist», sagt Gurtner. «Auch wird so möglicherweise weniger Fläche für parkierte Autos verbraucht – Fläche, die in der Stadt ohnehin knapp ist.»

Steuerzahlerinnen bezahlen nichts

Dank einer Pauschale kostet die Kooperation die Stadt 12’000 Franken. Diese Mehrkosten würden laut Mitteilung nicht auf die Steuerzahler zurückfallen oder über die Mieten der städtischen Wohnungen kompensiert. Der Grund: Sie fallen «in einem geschlossenen Rechnungskreis» an.

Um zu verstehen, wie das möglich ist, muss man wissen, dass es in der Stadt sowohl offene wie auch geschlossene Rechnungskreise gibt. Bei einem offenen Rechnungskreis wird ein Überschuss an die Stadt abgegeben, ein Defizit von der Stadt gedeckt. Hier wird der Steuerzahler zur Kasse gebeten.

Geschlossene Rechnungskreise hingegen finanzieren sich selbst. Im Fall der städtischen Wohnungen geschieht dies über die Miete. Doch wie kann die Stadt 12’000 Franken ausgeben, ohne die Miete zu erhöhen? Laut Gurtner würden bei Einnahmen aus Wohnungsmieten von fast 128 Millionen Franken pro Jahr eine Pauschale von 12’000 Franken nicht ins Gewicht fallen. Deshalb hätte das auch keinen Einfluss auf die Mieten von 9200 Wohnungen.

Unfair? «Diese Kritik kann man anbringen»

Der Versuch soll zwei Jahre dauern und am Schluss mittels Fragebogen ausgewertet werden. Die Bewohner einer städtischen Wohnung können also zwei Mal ein Jahresabo beziehen. «Und dann schauen wir, ob wir das so weiterführen möchten», sagt Gurtner.

Dass einige Stadtzürcherinnen und Zürcher diese Bevorteilung der sonst schon gut gestellten städtischen Mieter für unfair halten könnten, sieht auch Gurtner ein. Er sagt: «Vielleicht strahlt die Wirkung des Projektes ja auch auf private Vermieter.»