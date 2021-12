Facebooks Pläne in der Schweiz – «Zürich spielt bei Metaverse eine Schlüsselrolle»

Rasmus Dahl erklärt in seinem ersten Interview, wie er Talente anlocken will und woran Zürcher Angestellte arbeiten.

Facebooks Pläne in der Schweiz

Herr Dahl, wie wichtig ist der Standort Schweiz für den Meta-Konzern?

Die Mehrheit unserer Leute im Meta-Office in Zürich arbeitet im Bereich, den wir intern Reality Labs nennen. So haben wir beispielsweise denjenigen Algorithmus programmiert, der zu möglichst natürlichen Eindrücken führt, wenn man sich mit einer Virtual-Reality-Brille im virtuellen Raum bewegt. Mit solchen und ähnlich schwierigen Problemen beschäftigen wir uns hier am Standort Schweiz. Insgesamt sind wir aktuell 200 Leute. Nächstes Jahr werden wir weitere 150 Software-Entwickler und Wissenschaftlerinnen anstellen.