Abstimmungen Stadt Zürich – Zürich verwirft das Grundeinkommen-Experiment 500 Personen hätten 3000 Franken pro Monat erhalten sollen. So wollte es eine Initiative, doch die Stimmenden versenkten die Vorlage. Patrice Siegrist

Stadt sagt Nein zum Grundeinkommen-Experiment: Das Ja-Komitee bei einer Aktion am Paradeplatz. Foto: Urs Jaudas

Am Ende ist das Resultat deutlich: Sieben der neun Wahlkreise in der Stadt Zürich lehnen die Initiative für ein Grundeinkommen ab. Nur in den linken Hochburgen, in den Kreisen 3 sowie 4 und 5, findet eine Mehrheit, dass die Stadt ein Grundeinkommen-Experiment hätte wagen sollen. Ein Versuch, der wissenschaftlich begleitet worden wäre und 500 Stadtzürcherinnen und Stadtzürchern monatlich zwischen 2500 bis 3000 Franken eingebracht hätte. So wollte es die Initiative.