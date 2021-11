Projekt «Brings uf d’Strass» – Zürich will den Verkehr nochmals aussperren Drei Strassen in der Zürcher Innenstadt waren in den Sommerferien gesperrt, damit die Bevölkerung den Raum nutzen kann. Weil das Projekt anklang fand, will die Stadt es wiederholen. Tina Fassbind

Pétanque statt Parkplatz: An der Rotwandstrasse konnte in den Sommerferien nach Lust und Laune – und Können – gespielt werden. Bild: Andrea Zahler

Auf der Fritschi-, der Rotwand- und der Konradstrasse verkehrten im vergangenen Sommer während fünf Wochen keine Autos, sondern Menschen. Sie haben den freien Strassenraum genutzt, um sich mit Nachbarinnen und Nachbarn zu treffen, sich zu erholen oder gemeinsam zu essen. Dies ergaben die Auswertungen zum Projekt «Brings uf d’Strass!», die das Zürcher Tiefbauamt am Montag präsentierte.

Das Pilotprojekt hat zum Ziel, die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten von Quartierstrassen zu erproben. Die Rückmeldungen sind mehrheitlich positiv ausgefallen, deshalb plant die Stadt nun eine Wiederholung im nächsten Sommer – vorausgesetzt der Gemeinderat gibt im Rahmen des Budgets 2022 grünes Licht. Das Projekt soll in ähnlichem Umfang auf ausgewählten Quartierstrassen stattfinden, also nicht zwangsläufig an den bisherigen Orten.

Weniger Littering als befürchtet

Die Anwohnenden führten während der Aktion Nachbarschaftsfeste, Pflanzaktionen oder eine Silent Disco durch, bauten Pétanque-Bahnen oder stellten Ping-Pong-Tische auf. Vor allem am späten Nachmittag und am Wochenende wurden die verkehrsfreien Strassen stark genutzt.

Die Befragten gaben zudem an, dass sie sich während «Brings uf d'Strass!» sicherer als normalerweise fühlten und die Wohnqualität besser geworden sei. Auch die Befürchtung, es könnte zu Lärm und Littering kommen, hat sich gemäss Erhebung nicht bewahrheitet. Negativ bewertet wurde hingegen die aufwändigere Parkplatzsuche.

Ping-Pong statt Parkplatz: Spielen war auch auf der Konradstrasse angesagt. Bild: Andrea Zahler

Insgesamt beurteilte rund ein Drittel der Personen, die Rückmeldungen gaben, das Projekt als negativ und wollen keine Wiederholung. Insbesondere an der Fritschistrasse fand die Strassensperrung wenig anklang. Die Standorte Rotwand- und Konradstrasse wurden hingegen «überwiegend positiv» bewertet. Eine Wiederholung wird dort begrüsst.

Die Repräsentativität der Umfrage ist laut Tiefbauamt allerdings begrenzt, da die Angaben der Teilnehmenden nicht überprüft werden konnten.

Tina Fassbind arbeitet seit 2008 für das Ressort Zürich Politik & Wirtschaft. Sie hat in Basel Germanistik studiert und ein Studium in Journalistik an der Universität Freiburg abgeschlossen. @TFassbind

Fehler gefunden?Jetzt melden.