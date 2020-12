Regenwasser gegen Hitze – Zürich wird zur Schwammstadt Der Regen wird langsam abgeleitet und den Bäumen zur Verdunstung zugeleitet. So testet die Stadt in Zürich-West das System zur Hitzeminderung.

Im Sommer ist der Schlammsammler geschlossen und das Regenwasser wird direkt den Bäumen in der Rabatte am Strassenrand zugeleitet. Foto: Stadt Zürich

Für ein besseres Stadtklima auch in heissen Sommern will die Stadt Zürich künftig mehr Regenwasser zurückhalten. Dieses soll dann über Bäume verdunstet werden. An der Giessereistrasse in Zürich-West wird dazu ein Pilotprojekt durchgeführt.

Das Tiefbau- und Entsorgungsdepartement versucht, Elemente der sogenannten «Schwammstadt» umzusetzen. Diese soll den hitzemindernden Bäumen bessere Lebensbedingungen verschaffen, wie die Stadt am Donnerstag mitgeteilt hat. Eigentlich sollte das Prinzip «Schwammstadt» vor Überflutungen schützen, indem sintflutartige Regenfälle wie ein Schwamm zurückgehalten und langsamer abgeleitet werden.

Die Grundidee soll nun zur Hitzeminderung angepasst werden. Für das Pilotprojekt wurde ein Abschnitt der Giessereistrasse nach den Prinzipien der Schwammstadt umgebaut. Ausserdem wurden neun zusätzliche Bäume gepflanzt.

Wasser wird umgeleitet

Geschaffen wurde ein System zur Regenwasserbewirtschaftung. Dazu gehören etwa das Strassengefälle, der Strassenbelag, durchlässige Randsteine und verschliessbare Schlammsammler, wie es in der Mitteilung heisst. Ausserdem braucht es einen Sicker- und Verdunstungsbereich, also grössere Baumgruben, einen grösseren Vegetationsbereich und wasserspeicherndes Baumsubstrat.

Diese Konstruktion ermöglicht es, dass das Regenwasser während der Wintermonate, wenn Streusalz eingesetzt wird, in die Kanalisation fliesst. In der übrigen Zeit wird das Regenwasser in den Vegetationsbereich umgeleitet, wo es langsamer abfliesst und über die Bäume verdunsten kann.

Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) begleitet das Projekt bis 2024. Die Kosten belaufen sich auf rund 680'000 Franken. Ab voraussichtlich 2023 werden an der Scheuchzerstrasse, zwischen Milchbuck- und Riedtlistrasse, ebenfalls Elemente des Schwammstadtprinzips umgesetzt.

SDA/ema