«Generationenprojekt» thermische Netze – Zürich zahlt Millionen für Fernwärme – und bekommt Baustellen, Rotlichter und Stau Für 330 Millionen soll in Zürich das Fernwärmenetz ausgebaut werden. Der ökologische Umbau führt zu erheblichen Einschränkungen im Verkehr. Lorenzo Petrò

Die Busse der Linie 31, Autos, Velos, Fussgänger drängen sich um die Baustelle am Schöneggplatz. Foto: Ela Çelik

Haarscharf schrammt der Gelenkbus an der Abschrankung vorbei, als er um den Schöneggplatz im Zürcher Langstrassenquartier kurvt. Dieser ist derzeit weniger ein Platz als eine grosse Baustelle: Rot-weiss gestreifte Latten umfassen ein Loch, das doppelt so gross wie der Bus und vier Meter tief ist. Rundherum drängen sich Autos, Velos, Fussgängerinnen und eben die Buslinie 31. Unten im Loch liegen auf einem Bett aus Magerbeton zwei Rohre, dick wie Baumstämme. Sie bringen105 Grad warmes Wasser von der Kehrichtverbrennung Hagenholz in Oerlikon in den Kreis 4 – über eine sechs Kilometer lange Leitung durch die halbe Stadt.