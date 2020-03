10 von 19 Zürcher Corona-Fällen an der Uni

Nachdem sich ein Zahnarzt an der Uni Zürich mit dem Coronavirus infiziert hat, ist der Lehrbetrieb am Zentrum für Zahnmedizin (ZZM) voraussichtlich bis zum 15. März eingestellt. Dies, weil sich wegen des neusten Falls zu viele Mitarbeiter in Quarantäne begeben mussten. Weitere bestätigte Fälle gibt es aber nicht.

Der betroffene Zahnarzt ist der erste Fall am Standort im Zentrum. Das ZZM liegt unweit vom Hauptgebäude entfernt. Dem Patienten geht es gemäss einer Mitteilung der Uni klinisch gut. Er befindet sich zu Hause in Heimisolation.

Keine Gefahr für Patienten

Für Patienten, die an der Uni zahnärztlich behandelt worden sind, bestand offenbar keine Gefahr: «Beim ZZM tragen behandelnde Zahnärzte immer eine Hygienemaske. Patienten sind daher vor einer Coronavirusinfektion geschützt, auch wenn der behandelnde Zahnarzt infiziert ist», sagt ein Sprecher der Universität.

Patiententermine von Studierenden werden verschoben oder, falls dies nicht möglich ist, an die Klinik übergeben. Falls vereinbarte Patiententermine aufgrund der Quarantäne-Massnahmen nicht wahrgenommen werden können, werden die Termine verschoben.

Gebäude am Irchel komplett geschlossen

Bisher war an der Universität Zürich nur das Institut für Mathematik betroffen, wo es bisher insgesamt 9 bestätigte Fälle gibt. Das Institut befindet sich am Standort am Irchel. Das Gebäude des Instituts für Mathematik wurde bis und mit dem 22. März geschlossen. Alle Mathematik-Vorlesungen und -Übungen sowie alle in dem Gebäude stattfindenden Veranstaltungen sind bis dann ebenfalls gestrichen. Die Studierenden werden direkt von den Dozierenden über allfällige Onlinekursangebote informiert, teilt die Uni Zürich mit.

Damit sind von den 19 Fällen im Kanton Zürich deren 10 an der Universität. Mitarbeitende der Gesundheitsdirektion stehen mit allen infizierten Personen sowie ihren engsten Kontaktpersonen in Verbindung.

Weiterer Lehrbetrieb findet regulär statt

Auf den weiteren Lehrbetrieb haben diese Fälle jedoch keinen Einfluss, wie die Uni mitteilt. Dieser fände weiterhin regulär statt. Über die Durchführung von Veranstaltungen ausserhalb des regulären Lehrbetriebs ab 150 Teilnehmenden entscheidet ab sofort ein durch die Universitätsleitung eingesetztes Gremium.

In einer ursprünglichen Version dieses Artikels hiess es, an der Uni Zürich gäbe es 12 Fälle. Diese Zahl ist inzwischen von der Universität korrigiert worden. Es sind 10 Fälle.