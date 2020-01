203 Millionen für Wohnbau-Grossprojekt beim Escher-Wyss-Platz

Es soll der Schlusspunkt einer jahrelangen Leidensgeschichte sein. Das Tramdepot Hard ist längst baufällig, doch in den vergangenen 30 Jahren sind auf dem Areal beim Escher-Wyss-Platz immer wieder Projekte gescheitert: eine Kunstgewerbeschule, ein Verwaltungszentrum und schliesslich ein Wohnhochhaus mit dem Grundriss in Form eines Kleeblatts. 2009 beerdigte die Stadt das sogenannte Kleeblatthochhaus. Auf diesem Areal könne man keine günstigen Wohnungen bauen, das könnten auch Private übernehmen, kam die Regierung zum Schluss.

Nun legt sie doch eine eigene Vorlage für eine Wohnsiedlung mit 193 Wohnungen für 550 Personen vor. Am 9. Februar stimmen die Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher darüber ab, ob sie einem Objektkredit über 203 Millionen Franken zustimmen wollen. Das Bauprojekt von Morger + Dettli erhielt 2015 den Zuschlag. Die Basler Architekten hatten sich nicht an die Empfehlungen des Stadtrats gehalten – und sich dennoch oder gerade deswegen gegen elf Mitbewerber durchgesetzt. Die Regierung war der Ansicht, dass die Wohnungen zu teuer wären, wenn sie in Hochhäusern geplant würden. Die Gewinner bewiesen das Gegenteil, und nun prägen zwei Hochhäuser das Bild der neuen Wohnsiedlung, die auf dem Tramdepot entstehen soll.

Hohe Mietpreise

Im Erdgeschoss eines Sockelbaus wird das alte, denkmalgeschützte Tramdepot mit einem neuen kombiniert. Es soll 25 Trams der neuen Generation Platz bieten. Hier können Trams auch repariert und instand gehalten werden. Es soll etwa 73 Millionen Franken kosten. Weitere drei Stockwerke im Sockelbau bieten Platz für Ateliers, Gewerbeflächen und 15 Wohnungen ohne Balkon. Auf dem Dach entstehen zur Limmat und zur Hardturmstrasse hin 42 Maisonettewohnungen, dazwischen entsteht ein begrünter Innenhof. Die restlichen 136 Wohnungen entstehen in den 68 beziehungsweise 65 Meter hohen Hochhäusern. Die Mehrheit davon sind 2,5- bis 4,5-Zimmer-Wohnungen. Die Mietzinse für die städtischen Wohnungen werden nach dem Prinzip der Kostenmiete berechnet. Diese wird aber deutlich höher sein als bei anderen städtischen Siedlungen, weil der Bau auf dem Tramdepot doch etwas teurer ausfällt. Die gesamte Wohnsiedlung kostet 127 Millionen Franken. So dürften die Bewohnerinnen und Bewohner für eine 2,5-Zimmer-Wohnung rund 1580 Franken bezahlen und für eine 4,5-Zimmer-Wohnung 2090 Franken. Das sind 300 bis 500 Franken mehr, als die Stadt in ihren Wohnungen sonst verlangt. Dennoch sind die Wohnungen günstiger als andere Neubauwohnungen im Quartier.

Kritik einer unheiligen Allianz

Für die Alternative Liste sind die Kosten dennoch zu hoch. Sie stört sich vor allem daran, dass die Stadt keine subventionierten Wohnungen anbietet. Das ist bei diesen Erstellungskosten nicht möglich, da sie den Rahmen der kantonalen Wohnbauförderung sprengen. «Die Stadt soll das Geld lieber in Projekte investieren, bei denen 33 Prozent subventionierte Wohnungen möglich sind», schrieb die AL-Gemeinderätin Christina Schiller kürzlich in einem Blogbeitrag. Schliesslich verlange die Stadt von Genossenschaften auch einen solchen Anteil, wenn sie auf städtischem Land bauen. «Und wir verlangen das von der Stadt Zürich», schreibt Schiller.

Die Alternative Liste erhält dabei aber nur von der SVP Unterstützung. Sie stört sich an der extrem dichten Bauweise der Überbauung, ausserdem erhöhe die Wohnsiedlung den Druck auf die Hardturmstrasse, die ohnehin schon überlastet sei. Der Vorstand des Quartiervereins stehe dem Projekt grundsätzlich positiv gegenüber, sagt Präsidentin Andrea Aebi. Sie sehe aber Optimierungsbedarf bei der Planung der Velowege sowohl auf der Seite Hardturmstrasse als auch auf der Seite des Limmatufers, wo sich die Veloroute den knappen Platz mit den Fussgängern teilen muss. Auf der Seite der Limmat wird dieser Fuss- und der Veloweg auch fast den ganzen Tag im Schatten des Sockelbaus sein. In den Wintermonaten reicht der Schatten nachmittags gar bis auf das gegenüberliegende Ufer, wie die Stadt auf Anfrage bestätigt. Der Quartierverein hat zu dem Projekt aber keine Parole gefasst. Offiziell stellen sich nur AL und SVP dagegen.

Breite Unterstützung

Alle anderen Parteien – sogar die FDP, die sonst meist die Meinung vertritt, die Stadt solle den Wohnungsbau Privaten überlassen – befürworten die Vorlage. So dürfte sie wohl, wie fast alle Stadtzürcher Bauprojekte in den vergangenen Jahren, relativ deutlich durchgewinkt werden.