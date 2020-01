27-mal Rotlicht überfahren und Stinkefinger in Kamera gestreckt

Am Donnerstag hat die Stadtpolizei Winterthur einen Velofahrer überführt, der innerhalb zweier Jahre über zwei Dutzend Mal ein Rotlicht an der Schaffhauserstrasse überfuhr und dabei gerne den Stinkefinger in Richtung des dort fix montierten Blitzautomaten streckte.

Seit Ende 2017 sei ihnen der Velofahrer aufgefallen, schreibt Stapo-Sprecher Michael Wirz, wie er absichtlich die automatische Kamera auslöste. «Mit polizeilichem Spürsinn und Geschick gelang es nun, den Velofahrer zu identifizieren.»

Stinkefinger als Protest gegen Automaten

Der 53-jährige Schweizer ist geständig. Er habe mit der Geste niemanden persönlich beleidigen wollen, sagte er bei der Einvernahme. Vielmehr demonstriere er mit dem Stinkefinger ganz generell gegen diese Form automatisierter Kontrollen.

Der breite Fächer an Bussenzetteln, den die Stadtpolizei überreichte. Foto: Stapo Winterthur

Die Polizei übergab dem Mann ein Bündel von 27 Ordnungsbussen in der Höhe von je 90 Franken. Jeweils 60 Franken für das Überfahren des Rotlichts und 30 Franken, weil der Mann auf der Strasse statt auf dem markierten Radstreifen über die Kreuzung flitzte.

Der Velofahrer hat nun 30 Tage Zeit, die Bussen zu akzeptieren und die insgesamt 2 430 Franken einzuzahlen. «Damit wäre die Sache dann erledigt, ansonsten würde ein ordentliches Verfahren eingeleitet», so Wirz.