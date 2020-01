50 Tonnen Plastik landen jedes Jahr auf Zürcher Feldern

Grauslich, was einem so alles entgegenschaut, wenn man den Deckel des Grüngutcontainers in der Wohnsiedlung anhebt: Es wimmelt oft von Dingen, die hier eigentlich gar nichts verloren haben: Plastiksäcke, Blumentöpfe, Katzensand, und gerne ist auch mal ein Robidog-Säckchen mit Hundekot darunter.

Kein Problem, mag man meinen. Der ganze Plastikmüll wird bestimmt aussortiert. Denkste! Laut Elmar Kuhn, dem Leiter der Sektion Abfallwirtschaft beim kantonalen Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) ist das Entfernen der Fremdstoffe sehr aufwendig. Von Hand können lediglich grössere unzulässige Abfälle entfernt werden. Und technische Anlagen zur Entfernung der Fremdstoffe werden nicht in allen Anlagen eingesetzt oder auf alle relevanten Fremdstoffe ausgerichtet. Im grossen Shredder werden die Fremdstoffe zusammen mit den biogenen Abfällen in tausende kleine Teile zerhackt.

Rund 220'000 Tonnen biogene Abfälle werden im Kanton Zürich pro Jahr gesammelt und in spezialisierten Abfallanlagen verarbeitet. Das geschieht in 36 Anlagen. Das eingesammelte Material wird entweder kompostiert oder kommt in eine Vergärungsanlage (siehe Kasten). Ein Grossteil wird dann von den Bauern als Dünger auf dem Äckern verteilt. Das ist sinnvoller als die Verbrennung. Auf diese Weise kann man nämlich wertvolle Nährstoffe wie Phosphor, Stickstoff und Kali im Kreislauf behalten.

Kompost fünf Mal weniger belastet

Dass Plastikpartikel im Grüngut und dann im Kompost oder Gärprodukten ein Problem darstellen, weiss man schon länger. Das Awel hat nun aber Pionierarbeit geleistet, wie Kuhn sagt, und in den Betrieben Materialproben genommen. Das Resultat: In zwölf von 41 Proben lag der Kunststoffgehalt über der Limite von 0,1 Prozent. Eklatant war der Unterschied zwischen den Komposten und den Vergärprodukten. Während lediglich zwei von 21 Kompostproben den Anforderungen nicht genügten, waren es bei den Vergärprodukten zehn von zwanzig, also jede zweite.

Generell war das vergärte Material stärker belastet als das kompostierte. Die schlechteste Probe wies einen Kunststoffgehalt von mehr als 0,3 Prozent auf. Kuhn erklärt sich den Unterschied folgendermassen: In ländlichen Gebieten wird das Grüngut vorzugsweise kompostiert, weil mehr Gartenabfälle mit Strukturmaterial – beispielsweise Äste – anfallen. Biogene Abfälle aus städtischen Gebieten werden eher der Vergärung zugeführt, da dieses Material viele Küchenabfälle und weniger Strukturabfälle enthält. Und offenbar werden hier mehr Fremdstoffe in die Tonne geworfen.

Sieben, rütteln, pusten würde helfen

Die tolerierten 0,1 Prozent sind zwar kein Grenzwert, sie geben aber ein Qualitätsziel vor, das laut der zugrunde liegenden Verordnung erreicht werden muss. «Wir haben deshalb die Betriebe beanstandet, in denen wir Proben mit zu hohen Kunststoffanteilen gefunden haben», sagt Elmar Kuhn. Der Kanton habe den Betrieben Auflagen gemacht. Sie müssen das Material nun selber auf den Kunststoffgehalt überprüfen und dem Kanton mitteilen, wie sie die Anforderungen künftig einhalten wollen.

Aus Sicht des Awel-Experten gibt es verschiedene Möglichkeiten: Die Betriebe könnten sich überlegen, ob sie offensichtlich zu stark belastetes Grüngut zurückweisen. Oder aber sie befreien Kompost und Vergärprodukte vom Kunststoff.

Auch mit mehreren Arbeitsgängen lässt sich nicht alles Plastik entfernen: Kompostreste der Vergäranlage Werdhölzli. Foto: Doris Fanconi

«Das wichtigste Verfahren ist im Moment das Sieben», sagt Kuhn. Die Nachteile: Man erwischt nur grossflächiges Plastik, und es bleibt Material hängen, das man eigentlich im Kompost behalten will – beispielsweise Holzstücke. Bei einer neueren Siebtechnik wird das Material auf einem Fliessband gerüttelt. Dadurch gelangen die leichten Plastikanteile an die Oberfläche.

Seit kurzem findet auch eine Hightech-Lösung Anwendung, bei welcher ein Scanner die Fremdstoffe auf einem Band mit Gärgut oder Kompost absucht. Der so erkannte Kunststoff wird dann nach einer Überfallkante mithilfe von Druckluftdüsen herausgeblasen.

Container mit Fremdstoffen stehen lassen?

Egal, welche Technologie verwendet wird: Der Aufwand in der Verarbeitung steigt, was für den einzelnen Konsumenten zu höheren Abfall- oder Grüngutgebühren führen könnte.

Erhöhen die verarbeitenden Betriebe den Preis pro abgelieferte Tonne Grüngut, kommen die Gemeinden stärker in die Pflicht. Sie können die Bewohner besser informieren oder aber die Grüngutcontainer bei der Leerung auf nicht zulässige Fremdstoffe kontrollieren. Laut Elmar Kuhn gibt es etliche Gemeinden, die der Grüngutabfuhr vorgegeben haben, Container stehen zu lassen, wenn sich Fremdstoffe darin finden. Die Stadt Winterthur hat dazu gar ein auf dem Fahrzeug montiertes digitales Erfassungsgerät getestet. Mittels Kamera werden Fremdstoffe vor der Leerung der Container erfasst, und bei hohen Anteilen erfolgt ein Signal.

Plastikmenge bisher massiv unterschätzt

Dass das Problem mit dem Kunststoff im Grüngut nicht zu vernachlässigen ist, zeigt neben der Kosten- auch eine andere Rechnung. Werden die Resultate der Proben hochgerechnet, heisst dies, dass im Kanton Zürich pro Jahr 50 Tonnen Kunststoffpartikel auf den Feldern landen. Laut Elmar Kuhn ist diese Rechnung durchaus realistisch. Bevor die Ergebnisse der Zürcher Proben bekannt waren, ging eine Schätzung von rund 50 Tonnen für die ganze Schweiz aus.

Kuhn sieht in diesem Zusammenhang vor allem zwei Probleme: Noch weiss man nicht, welches Umweltrisiko die Verschmutzung mit den Plastikpartikeln bedeutet. Unklar ist beispielsweise, ob sich das nachteilig auf die Fruchtbarkeit der Böden auswirkt. Nachgewiesen ist ein solcher Effekt im Moment noch nicht, die Frage wird aber aktuell untersucht.

Das zweite ist ein Imageproblem: Was mögen sich da die Sonntagsspaziergänger denken, wenn sie den Kunststoffabfall auf den Feldern sehen? Was sollen die Bauern ihnen sagen?