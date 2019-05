60 Massnahmen gegen schwitzende Senioren in Zürich

Die Hitze des Sommer 2018 mag vielerorts fast vergessen sein, doch im Neubau des Alterszentrums Trotte in Höngg ist die Erinnerung an die Hitze präsent wie lange nicht mehr: Um eine ganzen Monat hat sich nämlich seine Fertigstellung verzögert, weil den Bauarbeitern im vergangenen Juli auf dem Betondach die Dachpappe unter den Händen wegschmolz.

Es handelte sich zwar nur um eine von vielen Verzögerungen an diesem Bau, doch sie blieb in Erinnerung: Tagelang mussten das Dach mit Wasser gekühlt, die kaputte Pappe ersetzt werden. Die eben fertiggestellte Trotte bot am Montagmorgen also die perfekte Kulisse, um die Massnahmen zu präsentieren, mit denen die Stadt Zürich künftig die Bewohner ihrer Seniorenheime vor der sommerlichen Hitze schützen will.

Klimageräte sind nicht tabu

200 konkrete Massnahmen haben die Experten im Hochbaudepartement geprüft und 60 für kurzfristig umsetzbar befunden. Dazu gehören einfache Dinge wie das Anbringen von Fensteröffnern, sodass in der Nacht gelüftet, das Gebäude ausgekühlt werden kann. Es werden Sonnenschutzfolien an grossen Fenstern angebracht, die Aussenräume sollen vermehrt begrünt werden und Wasserelemente Kühlung bringen. Aufwendiger: Das Kühlen der Gebäude mithilfe der bestehenden oder aufgerüsteter Erdsonden-Heizungen.

Auch einfache Klimageräte sind dort vorgesehen, wo anders nicht gekühlt werden kann. Obwohl dies den Zielen der 2000-Watt-Gesellschaft eigentlich zuwiderläuft. Ein Zielkonflikt, der die SVP im Gemeinderat im vergangenen Sommer zu hämischen Kommentaren und dem Ausrufen ihres ganz eigenen «Klimanotstandes» verleitete. Ziel sei es in diesem Fall, räumlich begrenzte Zonen zu schaffen, in denen sich die Betroffenen abkühlen könnten, sagte Hochbau-Vorsteher André Odermatt (SP).

Früher sei es beim Bauen darum gegangen, im Winter möglichst wenig Wärme zu verlieren. «Heute ist es anders: Es geht darum, im Sommer für Kühle zu sorgen», sagte Odermatt. Im Altersheim Trotte, das mit einer modernen, gut gedämmten Gebäudehülle ausgestattet ist und über eine Erdsonde beheizt wird, kann die Wärme im Sommer über die Heizungsrohre ins Erdreich transportiert werden, ganz ohne die Wärmepumpe einzusetzen, die im Winter auf dem umgekehrten Weg die Wärme aus dem Boden ins Gebäude bringt. Diese «Free cooling» genannte Technologie wurde etwa im Pflegezentrum Witikon bereits nachgerüstet, in weiteren drei Alters- und drei Pflegezentren der Stadt wird eine Nachrüstung geprüft.

Massnahmen für 300'000 bis 400'000 Franken

Weniger spektakulär, aber gemäss Odermatt ziemlich effektiv ist auch der Ersatz ineffizienter elektronischer Geräte und der Beleuchtung, etwa mit sparsamen LED-Leuchtmitteln, die Energie hauptsächlich in Licht, und nicht in Wärme umwandeln. In sechs Alterszentren ist diese Massnahme 2019 zur Ausführung geplant. In vier weiteren wird der Sonnenschutz über technische Steuerung verbessert, und in drei Alterszentren werden dazu Anbauten, Pergolen oder Sonnensegel installiert. Für dieses Jahr sind zwischen 300'000 und 400'000 Franken für die Hitzeschutz-Massnahmen vorgesehen.

Heiss war es im vergangenen Sommer vor allem in älteren Gebäuden aus den 1970er- und 1980er-Jahren geworden. Um die Seniorinnen zu schützen, würden die Angestellten kühle Getränke verteilen, kalte Nackentücher auflegen und Fussbäder verabreichen. Grundsätzlich seien die Bewohner von Pflegezentren gut betreut, und könnten bei Bedarf einfach zum Trinken angehalten werden. Weniger gut sehe es bei den 16'000 (80 Prozent) der Zuhause gepflegten hochaltrigen Personen aus. Entsprechende Massnahmen zur Verbesserung ihrer Situation an Hitzetagen wird Gesundheitsvorsteher Andreas Hauri (GLP) im Juni präsentieren. (Tages-Anzeiger)