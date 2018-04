«Das Problem sind Salatboxen und Pizzaschachteln»

Herr Eberhard, das erste warme Wochenende hat seine Spuren in Form von riesigen Abfallmengen hinterlassen, die achtlos liegen blieben, statt im Mülleimer zu landen. Stimmt der Eindruck, dass das Littering-Problem immer grösser wird?

Das kann man so nicht sagen. Gemessen am Gewicht, ist die Menge an Wischgut, die pro Jahr auf Stadtgebiet liegen bleibt, während der letzten fünf Jahre gleich geblieben. Rund ums Seebecken sammelt ERZ an einem schönen Wochenende etwa zwölf Tonnen Abfall ein. Was aber zunimmt, ist das Volumen der Verpackungen, zum Beispiel Salatboxen und dergleichen. Das verstopft unsere Abfallbehälter, und gleichzeitig sieht der liegen gebliebene Abfall nach mehr aus.

Was kann ERZ dagegen tun? Müssen Sie einfach hinnehmen, dass manche Leute Grüsel sind?

Wir appellieren an die Vernunft und Eigenverantwortung, sich für Ordnung und Sauberkeit zu engagieren – aber es ist nicht unsere Aufgabe, die Bevölkerung zu erziehen. Und es braucht auch ERZ, damit es sauber ist: Wir stellen Abfallbehälter auf, und wir gehen auch morgens ab fünf Uhr aufräumen, etwa auf der Blatterwiese.

Teilen Sie Ihre Leute nach dem Wetterbericht ein?

Ja, das tun wir. Nach schönen Wochenenden greifen wir auch auf die Unterstützung von Externen zurück. Läuft alles gut, präsentieren sich die Seeanlagen ab 10 Uhr wieder sauber.

Infografik: Wo in Zürich die meisten Abfallsünder leben

Sie haben gesagt, das Abfallvolumen nehme zu: Kann ERZ hier nicht ansetzen?

Als Dienstabteilung der Stadt Zürich hat ERZ diesbezüglich wenig Einflussmöglichkeit. Wir haben den Auftrag, die Stadt sauber zu halten – diesen erfüllen wir auch dank dem Effort unserer Mitarbeitenden.

Könnten Sie nicht wenigstens grössere Behälter aufstellen?

Wir tun dies bereits. Zusätzlich zu den vielen, fix installierten Abfallbehältern mit einem Volumen von bis zu 650 Litern stellen wir im Sommer unter anderem bis zu 60 weitere Container mit einem Volumen von 770 Litern auf.

Ein zunehmendes Problem in den letzten Jahren sind Wegwerf-Grills: Sie bleiben nicht nur als Abfall liegen, sie verbrennen auch den Rasen. Inzwischen gibt es Modelle mit Beinchen. Geht es nun wenigstens dem Rasen besser?

Dazu können wir keine Angaben machen. Für ERZ sind die Grills ein Produkt mehr, das in den letzten Jahren auf den Markt kam und das unsere Mitarbeiter am Morgen um fünf einsammeln müssen.

Ist es eigentlich wirklich zielführend, so früh schon mit dem Aufräumen zu beginnen? Würde sich nicht ein gewisser Erziehungseffekt einstellen, wenn der Abfall sozusagen zur Anschauung länger liegen bliebe?

Wie gesagt, es ist nicht unsere Aufgabe, die Leute zu erziehen. Später mit dem Aufräumen zu beginnen, wäre aber auch kontraproduktiv. Wenn es irgendwo schmutzig ist, kommt rasch weiterer Abfall dazu. Ist es hingegen sauber, ist die Hemmschwelle höher, etwas liegen zu lassen. (Tages-Anzeiger)