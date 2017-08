Der Schandfleck der Bahnhofstrasse

Sie steht an prominenter Lage in der Stadt Zürich, direkt an einer der teuersten Einkaufsstrassen der Welt: die grosse Föhre auf der Pestalozziwiese zwischen Globus und Bahnhofstrasse. Der schief gewachsene Baum neben dem Pestalozzi-Denkmal hat sich längst zu einem Wahrzeichen von Zürichs Mini-Central-Park entwickelt. Tausende Passanten laufen täglich an ihm vorbei.

Doch der einst stolze Baumriese ist alles andere als eine Schönheit: Mehr als die Hälfte seines Nadelkleids ist braun verfärbt, und die Äste sind stark ausgedünnt. Das gibt ein jämmerliches Bild ab mitten in der City, nicht nur für Zürcherinnen und Zürcher, sondern auch für die vielen Shopping-Touristen der teuren Einkaufsmeile.

Manche sprechen von einem «Schandfleck». Die Föhre sei eine schlechte Visitenkarte für die weltberühmte Bahnhofstrasse mit ihrer internationalen Kundschaft. Und: Wenn ein Baum in der Stadt krank sei, dann gehöre er gefällt.

Vorläufig kein Sicherheitsrisiko

Die Stadt Zürich sieht dies nicht so. Der Baum sei zwar «kein schöner Anblick», sagt Lukas Handschin, Sprecher von Grün Stadt Zürich, das zum Tiefbaudepartement von Stadtrat Filippo Leutenegger (FDP) gehört. Trotz seiner angeschlagenen Gesundheit bestehe aber keine unmittelbare Gefahr für Passantinnen und Passanten. «Deshalb fällen wir den Baum nicht, sondern lassen ihn stehen.»

Die Föhre, 1950 gepflanzt, leidet seit mehreren Jahren an einer Pilzkrankheit, dem Föhrentriebsterben. Bäume, die von einer solchen Krankheit befallen sind, weisen bräunliche Triebspitzen mit stark verkürzten Nadeln auf. Stark gefördert wird der Befall des Pilzes zum Beispiel durch Trockenheit, weshalb die heissen Temperaturen in den vergangenen Wochen der Zürcher Föhre zugesetzt haben dürften. Bislang sind zum Föhrentriebsterben keine Gegenmassnahmen bekannt.

Wie lange der Baum noch stehen bleibt, kann Lukas Handschin nicht sagen. Vorläufig darf er auf alle Fälle bleiben. Sein letztes Stündlein schlägt wohl bei der geplanten Umgestaltung der Pestalozziwiese. Aber das 4,5 Millionen Franken teure Projekt ist seit Jahren aus finanziellen Gründen sistiert. (Tages-Anzeiger)