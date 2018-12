Der dritte Streich von Blochers Schwiegersohn war einer zu viel

Am Ende war die Sache klar. Der Antrag von Roberto Martullo (SVP), den Steuerfuss von Meilen bei 79 Prozent zu belassen statt ihn auf 84 Prozent zu erhöhen, hatte an der gestrigen Gemeindeversammlung keine Chance. Hätten die Grünen nicht ihrerseits 88 Prozent verlangt, Martullos Antrag wäre schon in der ersten Abstimmungsrunde hochkant gescheitert.

So aber schied der Antrag der Grünen mit nur 37 Stimmen als erster aus. Martullo brachte es immerhin auf 77. Weitere 121 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger votierten für den Vorschlag der CVP und SVP, die 82 Prozent gewünscht hatten. Der Vorschlag des Gemeinderats vereinte mit Abstand am meisten Stimmen auf sich: 223. In der zweiten Runde schied dann Martullos Antrag aus, mit noch 64 Stimmen.

Bald sind die Zahlen rot

Vor zwei Jahren war das noch anders gewesen. Da hatte Martullo mit einem legendären Auftritt die schon fast beschlossene Steuererhöhung gekippt: Er hatte völlig überraschend 6,4 Millionen Franken Nachsteuern angekündigt und erklärt, damit sei die vom Gemeinderat beantragte Erhöhung von 79 auf 84 Prozent unnötig. Was Martullo nicht sagte: Der grösste Teil dieses Geldes floss in den Finanzausgleich, Meilen blieben davon nur 730'000 Franken.

Ein Jahr später hatte der Gemeinderat seinerseits auf eine Erhöhung verzichtet; die Rechnungsprüfungskommission war aber anderer Ansicht und verlangte erneut fünf Prozentpunkte mehr. Doch Martullo legte einen weiteren Auftritt hin. Er wedelte vor 422 Stimmbürgern mit seinem Portemonnaie. Dieses sei dünner geworden, sagte er, nun werde er es besser verschliessen.

Eigenkapital ist aufgebraucht

Gestern Abend waren 475 Personen in die reformierte Kirche gekommen, doch Martullos Argumente verfingen nicht mehr – auch wenn sich der Blocher-Schwiegersohn alle Mühe gab, mit Hilfe von Sirupflaschen zu erklären, dass die Gemeinde das Budget falsch berechne. Denn anders als in den Vorjahren ist das Eigenkapital der Gemeinde aufgebraucht. Selbst mit den fünf zusätzlichen Steuerprozenten rutscht Meilen in die roten Zahlen.

