Der Zürcher Heimatschutz wählt in einer Medienmitteilung deutliche Worte. Der geplante Anbau werde das Bodmerhaus «schwerwiegend beeinträchtigen», er sei «unerklärlich». Ebenso die Umbauten, die im Inneren geplant sind, sie qualifiziert der Heimatschutz als «massiv und schwer verständlich». Doch es ist ein verlorener Kampf: Das Bundesgericht hat den Rekurs gegen den Umbau aus formellen Gründen abgewiesen.

Das Bodmerhaus steht direkt neben der Universität, an der Schönberggasse 15 in Zürich. Haus und Gartenanlage gelten als schützenswert. Erbaut wurde das barocke Patrizierhaus 1643 bis 1644, benannt ist es nach seinem langjährigen Besitzer Johann Jakob Bodmer. Das Gebäude hatte in seiner Geschichte illustre Gäste, hier verkehrten Johann Wolfgang Goethe und Friedrich-Gottfried Klopstock. Es verfügt über mehrere repräsentative Räume «von erhabener Schönheit», wie der Heimatschutz schreibt.

Das Archiv war zu schwer

Doch nun ist dieses historische Gebäude, zumindest in der Wahrnehmung des Heimatschutzes, wegen der geplanten Umbauten gefährdet. Fakt ist allerdings: Gefährdet ist das Haus ohnehin. Es ist statisch in schlechtem Zustand. Schon frühere Besitzer haben es umgebaut und die Substanz mehrfach verstärkt. 1961 dann zog das Thomas-Mann-Archiv dort ein – und verursachte weitere Schäden. Das Archiv lagerte in den obersten Stockwerken unzählige Laufmeter Schriften und Akten und sogar stählerne Tresore. Zu viel des Gewichts für das alte Haus.

Nun also muss das Bodmerhaus saniert werden. Gleichzeitig wird es feuerpolizeilich auf Vordermann gebracht. Will heissen, es erhält eine Fluchttreppe, und zwar in jenem Betonanbau, den der Heimatschutz als Klotz bezeichnet. Die neue Treppe soll gleichzeitig die filigranen historischen Treppen entlasten. Im Hausinnern werden Böden entlastet und das Dach verstärkt. Nach dem Umbau zieht die Abteilung für Internationale Beziehungen mit rund zwanzig Arbeitsplätzen ins Bodmerhaus. (Tages-Anzeiger)