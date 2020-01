Ein Ex-Präsident sucht Anschluss

Für den Zürcher SVP-Kantonsrat Lorenz Habicher begann der erste Sitzungstag 2020 heute Morgen früher als gewöhnlich. Bereits um 5.30 Uhr stand der Präsident der Kreispartei 9 bei der Bäckerei Kuhn an der Badenerstrasse im Laden und holte 350 Dreikönigskuchen. Als die ersten Pendler in Altstetten auftauchten, stand Habicher mit seinen Parteikollegen – wie immer am 6. Januar – zwecks Verteilung der Kuchen am Lindenplatz.

«Die Aktion ist gut angekommen, weil bei uns jeder ein König ist.» Das ist nicht nur ein PR-Spruch, denn der mit Parteislogans geschmückte SVP-Königskuchen besteht nur aus einem Gebäckteil, und in jedem steckt eine der weissen Plastikfiguren.

Kuchen auch für Langhart

Diesmal hat die Kreispartei 9 mehr Kuchen bestellt als üblich, denn gestern sollten auch alle Mitglieder der SVP-Fraktion einen Kuchen bekommen. Mitten in der Debatte ums Ausländerstimmrecht und direkt vor Stadtpräsidentin Corine Mauch führte Habicher seine Verteilaktion im Ratssaal fort.

Nach den Wahlniederlagen ist es offensichtlich Zeit, die SVP-Leitlinien intern in Erinnerung zu rufen. Bedient wurde auch Konrad Langhart, obwohl er aus der Partei ausgetreten ist. «Der Koni gehört für mich immer noch dazu, auch wenn er nur noch auf dem Schandbänkli sitzt», sagte Habicher.

Zum Bleiben wird sich Langhart mit dem Kuchen nicht umstimmen lassen: «Die SVP und ich haben sich zu weit auseinandergelebt.» Gestern sass er nun ganz am Ende der SVP-Fraktion, doch auffällig viele ehemalige Fraktionskollegen gingen hin zum Schandbänkli, um dem Dissidenten die Hand zu schütteln, und auch seine beiden Sitznachbarn, Polizist Ulrich Pfister und Bezirksrichter Benedikt Hoffmann, unterhielten sich gut gelaunt mit Bauer Langhart.

Streit um Kommissionssitz

Das Parteibuch hat Langhart zurückgegeben, behalten will er aber seinen Sitz in der Kommission Energie, Verkehr und Umwelt (Kevu). Dort wird über Natur und Umwelt debattiert, und für Langhart ist Klimawandel kein Hirngespinst. SVP-Fraktionschef Martin Hübscher macht die Stiernackigkeit seines Ex-Kollegen Sorgen. Für Hübscher gehört Langharts Kevu-Sitz der SVP. Deshalb wollen er und die Fraktion jemand anderen wählen lassen.

Dies dürfte schwierig bis unmöglich werden, wie der Präsident der interfraktionellen Konferenz IFK, der Alternative Markus Bischoff, sagt. Gemäss Gesetz wählt der Kantonsrat die Kommissionsmitglieder, und er kann sie aus «wichtigen Gründen» auch wieder absetzen. Doch für Bischoff ist ein Parteiaustritt kein wichtiger Grund, und deshalb sieht er die Entfernung von Langhart aus der Kevu als chancenlos an. So gesehen, bleibt der SVP nichts anderes übrig, als auf die nächsten Wahlen oder auf Langharts freiwilligen Rücktritt zu warten.

Eine neue Fraktion?

Offen ist, wo Langhart sitzen soll. Hans-Peter Amrein, der wegen eines temporären Austritts aus der SVP-Fraktion auch schon auf dem Schandbänklein sass, sähe ihn am liebsten bei der AL: «Dort würde er am besten hinpassen.» Langhart selbst ist in der Tat damit beschäftigt, in einer anderen Fraktion Anschluss zu finden. Das sei aber nicht einfach: «Es muss mich auch jemand wollen.»

Da schwingt langhartsches Understatement mit. Denn dem Vernehmen nach liegen bereits diverse Angebote vor. Doch dazu gibts von Langhart keinen Kommentar. Er möchte sich auch noch nicht festlegen. Die Grünliberalen? «Etwas weit weg im Saal.» EVP oder CVP? «Ich gehe ein bisschen wenig in die Kirche.» Und was ist mit einer neuen Fraktion? «Nicht unmöglich, dazu müsste ich nur noch vier andere Abtrünnige finden», meint er augenzwinkernd.