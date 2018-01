«Grosseinsatz dauert weiter an»

Der US-Präsident in Davos: Journalisten fliegen aus Hotel, Trump wünscht sich «Friede und Wohlstand». Mehr...

Video Die Air Force One des US-Präsidenten ist kurz vor 10.30 Uhr in Zürich gelandet. Mehr...

Der US-Präsident ist am Flughafen Zürich von seiner Air Force One in einen Helikopter umgestiegen. Mehr...