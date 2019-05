«Hallo, seid vorsichtig!» – K.-o.-Tropfen schrecken Politiker auf

Sie werden im Ausgang heimlich in Drinks gemischt: K.-o.- oder Knockout-Tropfen. Dabei handelt es sich um narkotisierend wirkende Stoffe wie die Partydroge GHB, die genutzt werden, um jemanden zu betäuben und damit wehrlos zu machen. Vor allem Frauen in Bars und Clubs werden immer wieder Opfer von K.-o.-Tropfen, worauf sie die Kontrolle verlieren und schlimmstenfalls Opfer einer Vergewaltigung werden.

Dies hat nun die Zürcher Gemeinderätin Katharina Prelicz-Huber (Grüne) auf den Plan gerufen. In einer neu eingereichten Anfrage verlangt sie vom Stadtrat Auskunft über das Phänomen der K.-o.-Tropfen in Zürich: Fallzahlen in den letzten fünf Jahren, bekannte Tatorte, Hilfs- und Beratungsangebote für Opfer.

«Scham und Verunsicherung»

Auch in Zürich seien Fälle bekannt, in denen junge Frauen nach Verabreichung von K.-o.-Tropfen misshandelt, vergewaltigt oder ausgeraubt wurden, sagt Prelicz-Huber. Das Problem sei die «hohe Dunkelziffer». Oft wendeten sich die Opfer aus Scham und Verunsicherung zu spät oder gar nicht an einen Arzt oder an die Polizei.

Ein besonderes Problem stelle die schwere Nachweisbarkeit der verwendeten Drogen in Blut und Urin dar. Ausserdem könnten sich die Opfer, wenn sie das Bewusstsein wiedererlangt haben, häufig nicht mehr an den Tathergang erinnern. «Die Verabreichung von K.-o.-Tropfen stellt eine besonders perfide Form der Gewalt dar», sagt Prelicz-Huber, die auch die Offene Jugendarbeit Zürich präsidiert. Von Jugendarbeitenden in Bern und Basel wisse sie, dass das Problem auch in anderen Städten zunehme.

Markante Fallzunahme in Basel

Gerade in Basel soll es in letzter Zeit markant mehr K.-o.-Tropfen-Attacken auf Frauen gegeben haben, wie der «Blick» im letzten November berichtete. So landeten im Basler Universitätsspital seit zwei Jahren deutlich mehr Patientinnen im Notfall, die positiv auf die Droge GHB getestet wurden. Waren es 2015 und 2016 jeweils «nur» fünf, kam es 2017 zu 21 und bis November 2018 zu 15 bestätigten Fällen.

Im Universitätsspital Zürich dagegen wird aktuell auf der Notfallstation «keine Zunahme der Fälle registriert», wie Dagmar Keller Lang, Direktorin des Instituts für Notfallmedizin, sagt. In den vergangenen Jahren habe die Zahl der positiven GHB-Befunde des Unispitals Zürich zwischen 5 und 11 Fällen geschwankt.

«Immer mal wieder Anzeigen»

Bei der Zürcher Stadtpolizei sind aktuelle Zahlen zu Attacken mit K.-o.-Tropfen derzeit nicht erhältlich. Man könne der Beantwortung der parlamentarischen Anfrage zu diesem Thema nicht vorgreifen, erklärt Sprecherin Judith Hödl. Es komme aber immer mal wieder zu Anzeigen im Zusammenhang mit der Verabreichung von K.-o.-Tropfen. Die Stadtpolizei hat deshalb auch schon einen Flyer mit einschlägigen Sicherheitstipps veröffentlicht.

Auch Rebecca Tilen, Sprecherin der Kantonspolizei, will mit Blick auf die hängige Anfrage keine konkreten Zahlen nennen. Dafür hat sie Tipps für die Prävention: «Wer an einer Party ist, sollte sein Getränk immer im Auge behalten und keine von fremden Personen spendierte Getränke annehmen.»

In eine ähnliche Richtung zielt Prelicz-Huber mit ihrem Vorstoss: «Hallo, seid vorsichtig!», laute die Botschaft. «Wir wollen sensibilisieren, und wir wollen herausfinden, ob es im Kampf gegen K.-o.-Tropfen zusätzliche Massnahmen braucht. Und Betroffene sollen wissen, wo sie Rat erhalten.» (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)