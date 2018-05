Herr Ibori war krank – dann stand plötzlich die Polizei an der Tür

Ngolo Ibori staunte nicht schlecht, als er eines Tages aus der Apotheke nach Hause kam. Er musste erfahren, dass er in der kurzen Zeit seiner Abwesenheit Besuch von der Stadtpolizei erhalten hatte. Mehr noch: Die Polizisten hatten einen Mann, der bei Ibori zu Besuch war, bedrängt, dann waren sie in seine Wohnung eingedrungen und hatten seinen Pass aus einer Schublade genommen. Schliesslich waren sie wieder abgezogen – noch bevor Ibori nach Hause kam.

Eigentlich heisst Ngolo Ibori anders. Die Geschichte aber steht als ein Fallbeispiel für Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe oder sprachlichen Schwierigkeiten im Jahresbericht der Stadtzürcher Ombudsfrau Claudia Kaufmann. Kaufmann hat den Bericht heute den Medien vorgestellt.

Polizei wehrt sich gegen Verdacht

Was war im Fall von Ngolo Ibori passiert? Er hatte sich am Vortag per SMS bei seinem Chef krank gemeldet, doch offenbar kam die Nachricht bei diesem nicht an. Jedenfalls alarmierte der Chef besorgt die Polizei, als sein Angestellter am Morgen nicht auftauchte. Darauf wollten drei Beamte zum Rechten sehen. Nur taten sie das genau in dem Augenblick, als Ibori auf dem Weg zur Apotheke war. Auf ihr Klingeln hin öffnete ihnen deshalb Iboris Besucher die Tür. Was die Polizei wollte, verstand der Mann allerdings nicht: Er wohnt in Brüssel und spricht nur französisch. Die Polizisten schöpften Verdacht, vermuteten in dem Mann einen illegalen Aufenthalter und kontrollierten seinen Pass. Erst als ein weiterer Bekannter den Polizisten erklärte, dass der Besucher in Belgien eine Aufenthaltsbewilligung habe, zogen die Beamten ab.

Ibori wandte sich daraufhin an die Ombudsstelle. Zweimal schon, 2008 und 2010, sei er ungerechtfertigt kontrolliert worden, beschwerte er sich bei Ombudsfrau Claudia Kaufmann. Und nun diese Aktion. Das alles gebe ihm das Gefühl, wie ein Krimineller behandelt worden zu sein. Kaufmann fragte bei der Stadtpolizei nach, und die wies den Verdacht der Diskriminierung weit von sich. Vielmehr sei es den drei Beamten um Iboris Sicherheit gegangen: Sie hätten nicht ausschliessen können, dass ihm etwas zugestossen sei. Das Verhalten des Besuchers sei ihnen seltsam vorgekommen.

Diskriminierung kommt immer wieder vor

Für Ombudsfrau Claudia Kaufmann ist der Fall bezeichnend: «Er zeigt anschaulich, wie Diskriminierungserfahrungen tief greifend prägen und dadurch die Wahrnehmung neuer Erlebnisse auch Jahre später noch beeinflussen können.» Selbst ein rechtlich korrektes und vorschriftsgemässes Vorgehen der Polizei könne dann rassistisch wirken. «Es ist deshalb äusserst wichtig, dass sich die Stadtpolizei auch weiterhin vertieft und systematisch mit dem Thema Racial und Ethnic Profiling auseinandersetzt», schreibt Kaufmann im Jahresbericht.

Dies umso mehr, als Iboris Geschichte keineswegs einzigartig ist. Der Jahresbericht der Ombudsfrau schildert zwei weitere Fälle. Da ist einerseits ein Kolumbianer, bei dem eingebrochen wurde. Obwohl die Einbrecher die Wohnung verwüstet hatten, wollte die Regionalwache Aussersihl seine Anzeige nicht entgegennehmen. Grund waren vor allem Verständigungsschwierigkeiten. Die Ombudsfrau vermittelte den Mann schliesslich an den zuständigen Kommissariatschef.

«Du-Form ist niemals gerechtfertigt»

Da ist anderseits die Schilderung einer Frau, die eine Polizeikontrolle beobachtete. Drei Beamte umringten an einer Bushaltestelle einen jungen, dunkelhäutigen Mann, fragten ihn nach seinem Ausweis und durchwühlten seine Sporttasche. Was die Beobachterin ebenfalls irritierte: Die Polizisten duzten den Mann. «Ah, du warst beim Sport? Bei welchem Sport? Wo wohnst du? Kannst du überhaupt Deutsch?» Der Mann liess die etwa zehnminütige Kontrolle mit gesenktem Kopf über sich ergehen. Die Beamten zogen erst ab, als sie erfuhren, dass er seit sieben Jahren in der Schweiz wohnt.

Auch in diesem Fall fragte Ombudsfrau Kaufmann bei der Polizei nach. Und erhielt eine Antwort, die sie im Bericht mit klaren Worten kritisiert. Die Stadtpolizei stellte das Vorgehen gar nicht in Abrede, sondern argumentierte, es habe «eine Verdachtslage» bestanden. Geduzt hätten die Beamten den Mann deshalb, weil die Erfahrung auf der Strasse zeige, dass dies bei Fremdsprachigen besser anschlage. Dem hält Kaufmann entgegen: «Selbst schlechte Deutschkenntnisse rechtfertigen niemals den Gebrauch der Du-Form. Sie wirkt grundsätzlich abschätzig und respektlos.» Den jungen Mann hätten die Beamten überdies geduzt, ohne zu wissen, ob er Deutsch spricht. Überhaupt äussere die Polizei verallgemeinerte Vermutungen und Spekulationen, «die nicht opportun» seien. (Tages-Anzeiger)