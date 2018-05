Kinder entdecken Leiche in Fluss

Am Freitag kurz vor Mittag haben in Illnau-Effrektikon ZH Kinder einen leblosen Körper entdeckt, wie «20 Minuten» berichtet. Sie spielten offenbar in der Nähe der Kempt Fussball. «Plötzlich kamen sie auf mich zu und sagten, dass sie eine Leiche im Fluss gesehen hätten. Die tote Person habe eine dunkle Hautfarbe», erzählt ein Leser-Reporter der Zeitung. Er habe die Polizei informiert.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Einsatz. Die Identität der toten Person sei aber noch unklar. Gewiss sei nur, dass sie schon länger tot sei. Mit den Kindern, die die Leiche entdeckten, ist man laut einer Sprecherin in Kontakt. Falls nötig, würde man ein Care-Team aufbieten. Weitere Einzelheiten waren vorerst nicht zu erfahren.

Übernommen von «20 Minuten», bearbeitet durch Tagesanzeiger.ch/Newsnet. (ft)