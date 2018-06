Leucht- statt Hardturm

Der Leuchtturm wurde längst zur Worthülse. Überall werden Leutchtturm-Projekte ins Leben gerufen, man stelle sich mal all die Beamten da draussen vor, wie sie mühsam so einen Leuchtturm durch die Personenvereinzelungsanlage der kantonalen Verwaltung und dann in den Lift bugsieren. Die kämen gar nicht mehr zum Schaffen.

Aller Anfang ist - der Sockel. Foto: PD

Wer einen Leuchtturm will, der muss schaffen. Das kann man derzeit auf der Hardturm-Brache beobachten. Dort bauen Kunst-Schaffende daran, einen 12 Meter hohen Leuchtturm aus Holz zu zimmern.

Von der Empörung zum Einfall

Am Bauen sind verschieden Gruppen rund um den Verein Kombo, bekannt von der Zwischennutzung an der Grubenstrasse 2015 oder dem riesigen kreativen Spielplatz auf der PJZ-Brache im vergangenen Sommer. Vom 13. bis zum 15. Juli bespielen sie die Hardturmbrache mit dem Festival Lüchtturm. Das eigentlich nicht viel mehr ist, als Das eigentlich nicht viel mehr ist, als ein Rahmen und eine Aufforderung: Macht mit! Verwirklicht! Nutzt den Freiraum! Es gehe darum, zu zeigen, was in dieser Stadt auch noch möglich ist, sagt Marco Di Nardo von Kombo. Er steht am Anfang des Festivals, präziser: Seine Empörung steht am Anfang.

2000 Menschen - und Marco Di Nardo, in der Stadt bestens vernetzt, kannte niemanden davon.

Di Nardo empörte sich über das Hardturmfestival, das im vergangenen Jahr stattfand: Eine kommerzielle Veranstaltung an einem Ort, an dem diese für ihn so fehl am Platz war. Seine Vorstellung war geprägt vom Verein Stadionbrache und dem, was kreative Leute aus einem Stück Land machen können: Ein Treffpunkt für das Quartier, an dem immer wieder wunderbare Sachen entstehen. Und dann gab es da plötzlich eine Autoverlosung, ein Red Bull-Zelt, eine Paintball-Arena - und zum Abschluss eine After-Schaum- oder Schaum-After-Party in einem Club in er Nähe. Auf Facebook interessierten sich 2000 Menschen dafür - und Marco Di Nardo, in der Stadt bestens vernetzt, kannte niemanden davon.

«Unsere oder ihre Vorstellung»

Bei der Stadt ein Gesuch stellen, Miete bezahlen und Geld verdienen - das ist der «andere» Weg, etwas zu machen. Die Empörung wich bei Di Nardo der Erkenntnis: Wenn wir die Brache nicht nach unseren Vorstellungen beleben, dann machen es die eben nach ihren.

Bis zum 13. Juli bauen nun Gruppen, die ein Projekt eingegeben haben, am Leuchtturm und später bauen sie rundherum ein Bretterdorf auf. Kombo hat ein ordentliches Holzlager aufgebaut. Was aus dem Material wird, überlässt Kombo anderen, «Holz und Raum und Zeit stellen wir zur Verfügung», sagt Di Nardo. Wer noch eine gute Idee hat, darf sich melden - es hat noch Platz. Sicher wird es ein Brachenradio von GDS.fm geben, einen literarischen Salon, Theater und Performances und natürlich Essen und Trinken. Besucher sind aufgerufen, Besteck und Geschirr selber mitzubringen: Je weniger Abfall desto besser.

Statt mit Eintrittsbillett und Getränkepreisen versucht Kombo die Produktionkosten für Baumaterial, Transporte, Strom und Wasser mit einer freiwilligen Kollekte zu decken - mit «richtigem» Geld oder SMS-Spenden.

Das Gegenteil einer Personenvereinzelungsanlage

Ganz so streng wie der Verein Stadionbrache mit seinem Garten nebenan werden sie es am Festival nicht nehmen. Aber der Gedanke, der gefällt Marco Di Nardo schon: Es gibt keine Abfallkübel, jeder nimmt seinen Müll wieder nach Hause. Und das ist dann automatisch nicht mehr so viel. Vieles, was entstehen soll, ist vom Verein nebenan inspiriert - das ist der Leuchtturm, an dem sich das Lüchtturm-Festival orientiert. Das Gegenteil einer Personenvereinzelungsanlage. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)