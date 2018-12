Männer mit Babytragtasche und Pistole überfallen Bank in Adliswil

Zwei bewaffnete Unbekannte haben heute Montag in Adliswil eine Bankfiliale überfallen und dabei mehrere Tausend Franken Bargeld erbeutet.

Kurz vor 7.30 Uhr betraten zwei maskierte Männer die Bankfiliale an der Albisstrasse, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung. «Die mit Faustfeuerwaffen bewaffneten Täter bedrohten die alleine anwesende Bankangestellte», heisst es weiter. Diese wurde in einen Nebenraum gedrängt und gefesselt.

Die Räuber entnahmen dem Tresor Bargeld im Gesamtdeliktsbetrag von mehreren Tausend Franken. Die beiden flüchteten zu Fuss in unbekannte Richtung.

Mit Babytragtasche und «Norwegerkappe»

Die Polizei sucht Zeugen. Sie beschreibt die Flüchtigen wie folgt: Der erste Mann sei zirka 35 bis 40 Jahre alt, 180 bis 185 Zentimeter gross, von schlanker Statur, trug eine Sonnenbrille, helle Hosen, eine dunkle Jacke und eine «Norwegerkappe». Er hatte eine Babytragtasche vorgeschnallt.

Der zweite Unbekannte sei ebenfalls zirka 35 bis 40 Jahre alt, 180 bis 185 Zentimeter gross, von schlanker Statur und trug eine dunkle Jacke.

Personen, die im Zusammenhang mit diesem Raub und zu den beiden Tätern Angaben machen können, sind gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen. (sip)