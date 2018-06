Nach der Abdankungsfeier im Grossmünster fand diesen Samstagnachmittag auf dem Platzspitz die zweite Gedenkfeier für Pfarrer Ernst Sieber statt.

Auf dem Pavillon mitten im Park spielten Toni Vescoli und die Sieber Band, und Etienne Conod, ein langjähriger Weggefährte von Pfarrer Sieber, trat mit seinem Song «Pfuusbus-Blues» auf. Neben Regierungsrätin Jacqueline Fehr gedachte auch Stadtpräsidentin Corine Mauch des wohltätigen Pfarrers, der am Pfingstsamstag im Alter von 91 Jahren verstorben ist.

Viele waren da, die einst auf dem Platzspitz verkehrten

Christoph Zingg, Gesamtleiter der Sozialwerke Pfarrer Sieber SWS, gemahnte in seiner Eröffnungsrede an den Platzspitz, der «für viele unter uns die Hölle auf Erden» war. In den 80er- und 90er-Jahren war der Park der Mittelpunkt der offenen Drogenszene, er wurde auch «Needle Park» genannt. «Wir versprechen uns heute, dass wir weitermachen, ganz im Sinn und Geist von Pfarrer Sieber: Du bisch nöd ällei», sprach Zingg.

Unter den Besuchern, deren Anzahl die Organisatoren auf rund 2000 Personen schätzten, befanden sich viele Menschen, die einst auf dem Platzspitz Drogen konsumierten. Einige von ihnen sind gekommen, um sich auf diese Weise bei Pfarrer Sieber zu bedanken. «Er hat mein Leben gerettet», sagte eine Betroffene, die seit zwei Jahren in einer Einrichtung der SWS lebt.

Essen und Trinken wurden gratis angeboten, und die Institution Suneboge, eine Wohn- und Arbeitsgemeinschaft im niederschwelligen Suchtbereich, verteilte gelbe Luftballons mit ihrer Botschaft: «Mis Dach isch dä Himmel vo Züri». (slm)