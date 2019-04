Natalie Rickli an Krücken ins neue Amt

Natalie Rickli wird am kommenden Montag ihr Amt als neue Zürcher Regierungsrätin unter erschwerten Umständen antreten: Mit einem geschienten rechten Knöchel. Sie habe sich die Bänder «mitsamt etwas Knochen» ausgerissen, schreibt die SVP-Politikerin auf Twitter.

So dramatisch wie auf dem mitgesandten Foto soll es aber nicht lang aussehen. Bereits in der nächsten Woche werde sie mit kleinerer Stütze, aber doch sportlich unterwegs sein, schreibt Rickli: in Turnschuhen.

Wenn man sich die Bänder mit etwas Knochen ausreisst...???? Oder warum ich nächsten Montag bei Amtsantritt im Zürcher Regierungsrat - und in den nächsten Wochen - sportlich unterwegs sein werde; mit kleinerer Stütze und zwei Turnschuhen. ???? pic.twitter.com/VdIT05dpsk — Natalie Rickli (@NatalieRickli) 29. April 2019

«Das macht sich gut und zeugt von Beweglichkeit» kommentiert ein «engagierter Bürger» den Tweet der Politikerin. Unter den vielen Genesungswünschen von Freunden und Kollegen finden sich auch ein paar neugierige Nachfragen, was denn genau passiert sei.

Was ist geschen?? — Roger Reuss (@roger_reuss) 29. April 2019

Darüber, was zur Verletzung geführt hat, schweigt sich Rickli bisher allerdings aus. Auch eine Anfrage des TA blieb unbeantwortet.