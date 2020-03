Plötzlich diese Ruhe am Flughafen Zürich

Das Erste, was an diesem Morgen auf der Panzerpiste auffällt, ist die Ruhe. Die Piste führt von Bülach nach Kloten dem Flughafenzaun entlang, sie ist Waffenplatz und Naherholungsgebiet in einem. Hier, wo normalerweise das Dröhnen der Starts und der Landungen die dominierende Geräuschkulisse bildet, wo die Nähe zum Fluggeschehen immer Schaulustige anlockt, hier ist plötzlich das Zwitschern der Vögel zu hören. Am Himmel über dem Flughafen: Leere. Auf dem Rollfeld stehen die Flugzeuge nutzlos herum.

Es ist der Tag, nachdem Europa den Flugverkehr drastisch gedrosselt, teilweise sogar ganz eingestellt hat. Die Anzeigetafel zeigt morgens um halb elf noch gut 70 Starts für den Rest des Tages. Zum Vergleich: An geschäftigen Tagen verzeichnet Zürich bis zu 400 Starts und nochmals so viele Landungen, unter 300 sind es selten.

Platz, wo sonst Enge herrscht

Die wenigen Flugpassagiere, die unterwegs sind, hasten zielstrebig voran. Manche tragen Atemschutzmasken; es ist offensichtlich, dass sich die Menschen möglichst aus dem Weg zu gehen versuchen. Wer jemandem ausweicht, macht einen grossen Bogen. Angerempelt wird heute niemand.

Manche Passagiere tragen Gesichtsmasken. Foto: Urs Jaudas

Im Einkaufszentrum über dem Flughafen-Bahnhof, wo sonst ein rastloses Gewusel aus Pendlern, Fluggästen und Kunden herrscht, gibt es plötzlich Platz. Fast alle Läden sind geschlossen, ebenso die Restaurants. In einem geschlossenen Schuhgeschäft steht einsam eine Verkäuferin und beugt sich über die Kasse. Dann richtet sie sich auf, schaut mit grossen Augen durch die geschlossene Scheibe, Ratlosigkeit spiegelt sich auf ihrem Gesicht.

Die offenen Geschäfte haben kaum Kunden

Nur ein paar wenige Geschäfte sind offen, die Apotheke, die Migros, ein paar Take-aways - und die Shops der Handy-Anbieter. Sie hat der Bund am Vorabend zu Anbietern des Grundbedarfs erklärt, was heisst, dass sie nicht schliessen dürfen. Die Angestellten sind nicht erfreut. «Wir können die geforderte Distanz kaum einhalten, wenn zum Beispiel ein Kunde ein Problem mit dem Betriebssystem hat», sagen sie. «Ausserdem: Müssen die Leute unbedingt jetzt Handys kaufen?» Zwar liegen Latexhandschuhe bereit, für den Fall, dass die Angestellten das Gerät eines Kunden in die Hand nehmen müssen, aber das Unbehagen ist gross.

Optiker dürfen öffnen: Die Visilab-Filiale hat die Öffnungszeiten auf vier Stunden pro Tag verkürzt. Foto: Urs Jaudas

Allerdings: Kunden gibt es nur wenige. Selbst in der Apotheke stehen sich die Angestellten die Beine in den Bauch. Wer bedient werden will, soll ein Ticket lösen, damit sich nicht zu viele Personen gleichzeitig zwischen den Gestellen aufhalten, aber das mutet surreal an, wenn ja doch niemand im Laden steht. Schliesslich tritt doch noch eine Kundin ein, reicht der Apothekerin ein Rezept, sie nimmt es mit spitzen Fingern entgegen, als enthalte der Zettel etwas Ungehöriges.

Keiner fliegt mehr freiwillig

Gespenstisch ist die Stimmung in den Check-in-Hallen. Die meisten Schalter sind leer. Die Bänder, welche die Wartenden in geordnete Bahnen lenken sollen, zeugen von anderen Zeiten, jetzt bilden sie ein absurd sinnloses Labyrinth. Weg fliegt jetzt keiner mehr, der nicht unbedingt muss. Ein paar Fluggäste, die nach Hause wollen, sitzen wartend herum. Eine Frau mit Mundschutz schluchzt verzweifelt in ihr Handy, «no me dejan volver», sie lassen mich nicht heimkehren.

Nur vor den Schaltern der British Airways stehen Dutzende an, dicht an dicht. Soziale Distanz? Keine Chance, obwohl es Platz genug gäbe, die Schlange in die Länge zu ziehen, die übrigen Check-in-Schalter sind ja geschlossen. Aber Grossbritannien fährt einen anderen Kurs als die meisten europäischen Länder; das Land hofft auf den sogenannten Herdenschutz, wenn erst mal Tausende die Krankheit überstanden haben. Die anstehenden Passagiere geben sich gelassen. Angst vor dem Flug hätten sie nicht, sagt ein älteres Ehepaar, das auf der Rückreise von Zermatt ist: «Wir versuchen, die Hände zu desinfizieren, und daheim werden wir wohl dann 14 Tage in der Wohnung bleiben.» Die beiden waren Ski fahren, bis das Skigebiet und die Hotels am Wochenende schlossen. Nun sind sie froh, wegfliegen zu können: «Es geht ja bald gar nichts mehr.»

Unten in der Ankunftshalle, wo sich sonst Trauben von Menschen vor den Ausgängen drängen, um ihre Lieben abzuholen, ist jeder sichtlich bemüht, möglichst einen Quadratmeter Boden für sich allein zu besetzen. Eben spuckt die Schiebetür einen Schwall Fluggäste aus. Unsichere Blicke in die Runde, wer kann, eilt rasch fort. Nur ein junges Paar fällt sich in die Arme, tauscht einen innigen Kuss aus, sie klammert sich an ihn, als wolle sie ihn nie mehr loslassen.

Die Rekruten halten keine Distanz

Es ist Mittag geworden. Neben der Panzerpiste sitzt eine grosse Gruppe Rekruten an einer Böschung und macht Mittagspause. Abstand hält keiner, warum auch, schon am Morgen haben sie ihre Köpfe für irgendeine Übung zusammengesteckt, und abends werden sie alle in der Kaserne schlafen. Dann starten doch noch ein, zwei Flugzeuge, der Airbus A380 der Emirates kommt angeschwebt. Einen Moment wirkt alles wie immer.

Dann kehrt wieder Ruhe ein. Nur die Vögel feiern unbeeindruckt den Frühling.