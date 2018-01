Sockentanz und Gschenkli-Tausch

Wohl niemand möchte die Festtage im Kreise der Liebsten missen, doch bestimmt hast du auch nichts dagegen, wenn es bis zum nächsten «Familientürk» noch etwas dauert (Dann muss man der Oma auch nicht beichten, das man morgen ihre selbst gestrickten Wollsocken eintauschen geht). Weshalb also den Dreikönigskuchen morgen nicht einfach mit den besten Freunden teilen? Da könnt ihr auch gemeinsam darüber rätseln, wie aus der versteckten Bohne im Kuchen ein kleiner Plastikmann wurde ...



WAS HEUTE LOS IST

Schuhe aus im All!

«Wir werden zu tanzenden Teilchen, drehen uns umeinander, stossen uns aneinander, ziehen uns an (und die Schuhe aus), bilden Planeten und Systeme auf dem Teppich im Club». Klingt ziemlich abgespaced, die Party, die jeden ersten Freitag im Monat steigt. PS: Zieh dafür deine schönsten Fusswärmer an!

PARTY | FR, 22 UHR | KOSMOS

Rockparty

Das lässt die Herzen der 90er-Teens höher schlagen: Abrocken zum Sound von Green Day, The Offspring, Sum 41, Blink 182, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, System of a Down & Co. – mit 15 Franken bist du dabei.

PARTY | FR, 23 UHR | PERLE

Geschenke tauschen

Du kannst mit deinen Weihnachtsgeschenken nicht viel anfangen? Bring sie und andere Dinge, an denen andere mehr Freude haben könnten ins FOIFI. Mit etwas Glück ergatterst du bei einem Tausch ein neues Lieblingsstück..

TAUSCHBÖRSE | SA, 11 UHR | FOIFI LADENCAFE

Iss, trink, feiere!

Klein, aber fein und nachhaltig: Heute eröffnet das Restaurant Dreierlei im Kreis 3. Ab sofort gibts dort Nose-to-Tail-Gerichte zum Brunch oder Lunch sowie feine Drinks. Niklas und Flavia freuen sich, dich an der Opening Party zu begrüssen.

ERÖFFNUNG | SA, 18 UHR | DREIERLEI

BEST FRIENDS

Vergiss deine Freunde nicht

Freundschaften sind ein bisschen wie Sport. Zuerst muss mal der innere Schweinehund besiegt werden – vor allem, wenn man einen strengen Tag im Büro hatte und der Partner zu Hause mit einem feinen Znacht wartet. Wie wichtig es ist, die Komfortzone Beziehung hin und wieder zu verlassen, schreibt Marie Hettich hier.

MEINUNG | FRIDAY

Typisch beste Freunde

«Weisst du noch, als du vor lachen fast ...» – Genau solche Sätze zeigen, wie viel man mit seinen besten Freunden schon erlebt hat (und wie gut man im Verdrängen ist). Hier 24 weitere Gründe, deine oder deinen BFF dringend wieder mal anzurufen.

GIFS | 20 MINUTEN

Bromance

Kaum etwas wird so romantisiert wie die «Bromance», doch im richtigen Leben sieht die Klischee-Freundschaft etwas anders aus. Dafür sei die Männerfreundschaft etwas unkomplizierter und gemütlicher als die Freundschaft zwischen Frauen, schreibt Gina Buhl.

MEINUNG | FRIDAY

UND SONST SO

Es muss kein Kuchen sein

Nach dem Fressgelage der Festtage dürfte dem einen oder anderen die Lust auf Süsses etwas vergangen sein. Wie wärs dafür mit einem Spinat-Orangen-Randen-Salat getoppt mit Hüttenkäse, Pinienkernen und wahlweise Bratspeck? «...mmh!»

REZEPT | 20 MINUTEN

(Urbani)