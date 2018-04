Swica baut in Winterthur aus

Wie schafft man eine Einheit aus Alt und Neu? Diese Frage beschäftigte drei Teams, die im Auftrag der Swica in der Winterthurer «Lokstadt» eine Testplanung für einen neuen Hauptsitz der Versicherung durchführten. Die überzeugendste Antwort gab das Team um die Zürcher Architekten Frei + Saarinen. Es sei ein «innovatives Bürogebäude», dass sich harmonisch in das Stadtquartier mit historisch wertvoller Substanz einfüge, wie die Swica am Donnerstag mitteilte.

Die Zürcher Architekten (sie haben zum Beispiel das Kino Xenix in Zürich um- und angebaut) planen nun den neuen Hauptsitz der Swica, die in Winterthur an mehreren Standorten 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt; mehr als 300 von ihnen sollen später im Neubau arbeiten. Geplant ist, dass das Gebäude an der Römerstrasse bis 2022 fertiggestellt ist. Auf diesen Zeitpunkt sollen zudem die Regionaldirektion Winterthur und ein Teil der Mitarbeitenden des heutigen Hauptsitzes in den neuen Stadtteil «Lokstadt» ziehen.

Einer der grossen Krankenversicherer

Die Swica zählt mehr als 770'000 Grundversicherte, 2017 erzielte der Konzern einen Gewinn von rund 94 Millionen Franken. Die Versicherung ist einer der grössten Arbeitgeber in Winterthur. Der Neubau ermögliche es ihr, mit dem Hauptsitz in Winterthur zu bleiben und sich weiterzuentwickeln, heisst es in der Mitteilung weiter.

Der Stadtrat hat dem privaten Gestaltungsplan für das Baugesuch am 18. April zugestimmt; ab heute liegen die Planungsunterlagen für 60 Tage öffentlich auf. Innerhalb dieser Frist können Einwendungen eingereicht werden. Anschliessend wird der Gestaltungsplan gegebenenfalls angepasst und dem Grossen Gemeinderat vorgelegt. (bra)