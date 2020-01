Tagi überarbeitet seinen digitalen Auftritt

Smartphones sind eine tolle Sache. Mit den handlichen Begleitern kann man unsere Nachrichten, Recherchen und Hintergründe überall lesen – im Zug auf dem Weg zur Arbeit, zu Hause auf dem Sofa, in den Ferien. Und genau das machen immer mehr unserer Leserinnen und Leser. Bald vier von fünf vertiefen sich online am liebsten auf dem Handy in unsere Inhalte; auch lange Reportagen oder interaktive Artikel werden von Ihnen zunehmend mobile gelesen.

Auf dem Smartphone ist die Übersicht eine andere als am Laptop oder in der Zeitung. Der Bildschirm ist klein, die Navigation unterscheidet sich. Dem möchten wir besser Rechnung tragen. Mit einem frischen digitalen Auftritt wollen wir Ihnen mehr Orientierung und Lesevergnügen bieten.

Noch sind wir nicht fertig. Ab sofort werden wir aber das neue digitale Layout, das wir in den letzten Monaten entwickelt haben, testen. Die Testversion wird anfangs weniger aktuell sein als unsere heutige Seite, es werden nicht alle Artikel verfügbar sein, und wir können auch Fehler nicht ausschliessen.

Sie wollen die neue Seite testen?

Zur Testversion der neuen Website

Schrittweise werden wir aber im Lauf der nächsten Monate das Angebot ausbauen und allfällige Unzulänglichkeiten beheben. Auch für die Redaktion ist dies eine Umstellung: Wir wechseln auf ein neues Redaktionssystem, damit wir das journalistische Angebot für Sie noch weiter verbessern können.

Gerne laden wir Sie ein, uns bei der Entwicklung von tagesanzeiger.ch zu unterstützen. Teilen Sie uns bitte mit, wie Ihnen unser neuer Auftritt gefällt.

Die Testversion unserer Seite ist für alle eingeloggten Nutzerinnen und Nutzer verfügbar. Nichtabonnenten haben keinen direkten Zugriff, können sich aber registrieren. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und bedanken uns für Ihre Mithilfe beim Entwickeln unseres Angebots – damit wir Sie mit unseren Artikeln, Videos und Podcasts in Zukunft noch viel besser durch den Tag begleiten können.

Zur neuen Website des «Tages-Anzeigers»