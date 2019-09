Tötung im Zürcher Kreis 6: Polizei verhaftet 36-jährige Schweizerin

Die Kantonspolizei Zürich hat eine 36-jährige Schweizerin aus dem Kanton Zürich an ihrem Wohnort festgenommen und der Staatsanwaltschaft zugeführt, wie sie mitteilt. Die Frau wird dringend verdächtigt, eine 62-Jährige getötet zu haben, die die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag vor einer Woche in einer Wohnung an der Frohburgstrasse im Kreis 6 tot aufgefunden hat. Eine Mieter hatte sich beim Hausbesitzer gemeldet, dass es aus der Wohnung seit einigen Tagen nach Verwesung rieche. Aufgrund der vorgefundenen Situation gingen die Behörden von einem Tötungsdelikt aus.

Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Zürcher Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität hätten zur Identifizierung der mutmasslichen Täterin geführt, hiesst es in der gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Verhaftet wurde die Tatverdächtige bereits am vergangenen Samstag. Aufgrund des dringenden Tatverdachts hat das Zwangsmassnahmengericht inzwischen Untersuchungshaft für die Frau angeordnet. Die Hintergründe und das Motiv der Tat sind Gegenstand der laufenden Untersuchung. (lop)