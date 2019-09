Tres Kilos, Adios

Es war das erste Eventlokal im zwinglianischen Zürich der Achtzigerjahre. Nun hat der älteste Mexikaner der Schweiz sein Inventar verscherbelt. Wir weinen jedem Gramm «Tres Kilos» nach.

Gleich nach der Eröffnung war klar: Ins Tres Kilos an der Dufourstrasse geht man nicht wegen des Essens, aber wegen der Erdbeer-Margarita, der Musik, der schönen Menschen, kurz: um zu feiern. Das war etwas ganz Neues im Züri der Achtzigerjahre. Man ass damals in der Kronenhalle oder, wenns exotisch sein sollte, beim Italiener. Es gab Tanzverbote und einen verrückten Gastrounternehmer namens Fredi Müller, der sich dranmachte, all das zu ändern. Und so war sein Tres Kilos bald bekannt als der Ort in Zürich, wo Models auf Tischen tanzten und Banker ihre Boni verpulverten. Als die Party an den Börsen zu Ende ging und die Boni der Banker schwanden, verkaufte Müller an Ronny Huber, der das Restaurant als soliden Mexikaner mit mittlerweile auch gutem Essen erfolgreich weiterführte. Doch seit Anfang Monat ist die Party aus, am vergangenen Wochenende war zum letzten Mal etwas los im Lokal: Ausverkauf des Inventars. Das Haus wird renoviert, ein Restaurant ist nicht mehr vorgesehen. Wir weinen dem ersten Mexikaner der Schweiz nach. Stück für Stück, so wie sie das Lokal verliessen.

Die Deko

Sombreros, Panflöten, Kunstvoll aus Ramsch zusammengeklebte Wandbilder, Plakate gesuchter Verbrecher aus der Filmgeschichte, Kakteen aus Chromstahl. Die Deko bestand aus wild zusammengewürfelten Originalen aus dem Land der Mariachis. Die langsam drehenden grossen Ventilatoren an der Decke hingegen verbreiteten stilsicher südliches Flair und sorgten auch bei aufgeheizter Stimmung für angenehme Kühle.

Der VW-Käfer

Zum Dreissigsten, also vor knapp vier Jahren erst, leistete sich das Tres Kilos einen Firmenwagen: einen VW-Käfer natürlich, leuchtgelb, wie die Tische in der Gartenlaube. Der Kofferraum, der beim VW made in Mexiko bekanntlich unter der vorderen Abdeckung steckt, kann mit Eis gefüllt und mit Margaritas bestückt werden: Der Firmenwagen: ein perfektes Partymobil. Jetzt wird es für einen guten Zweck versteigert.

Die Plakate

Immer hart an der Grenze des guten Geschmacks operierte Werber Marc Koller bei der Gestaltung der Postkarten- und Plakat-Sujets fürs Tres Kilos: Sie zeigen Beizenstühle mit Duftbäumchen an der Rückenlehne (gegen die bohnenbedingten Fürze), ein Exit-Zeichen, bei dem das Männchen mit Feuer am Hintern davonrennt, eine Zunge, die sich lasziv und stachelbewehrt wie ein Kaktus einem Burrito entgegenreckt. Und das Poulet mit Lackstiefeln, «The Hottest Chicken in Town»? Ginge so was heute noch?

Die Holzbänke

Die U-förmigen, gemütlichen Holzbänke stammten noch von der Vorgängerbeiz, der Seeburg, und sorgten stets dafür, dass im Tres Kilos keine Ethno-, Pueblo- und Poncho-Stimmung aufkam. Das Tres Kilos war eine gemütliche Beiz mit etwas zu üppiger Deko, die so ganz gut alterte. Apropos Alter: Das Mobiliar mit Jahrgang 1910 lebt in der Gotthard-Bar weiter. Tres-Kilos-Wirt Ronny Huber und seine Frau Petra haben es ihrem Göttibub und Langstrassen-Wirt vermacht.

Die Street-Tennis-Schläger

Eine grosse Kiste voller leuchtend gelber Holzschläger mit rotem Griff zog am Liquidationswochenende die neugierigen Blicke der Kundschaft auf sich. Vor Schichtbeginn pflegte das Wirtepaar Huber-Stoos mit dem pakistanischen Küchenpersonal jeweils eine ganz eigene Kricketvariante zu spielen – auf der Korneliusstrasse hinter dem Haus. Ein paar Kreidestriche reichten fürs Feld, die Schläger aber, erst einfach Leisten, wurden mit der Zeit immer ausgeklügelter. Irgendwann spielten auch die Stammgäste mit, eine Profivariante musste her!

Das Wirtshausschild

Tres Kilos, so munkelte man, heisse das Lokal, weil es einst für drei Kilo Kokain den Besitzer gewechselt habe. Das ist Quatsch, seit seiner Gründung war das Restaurant immer nur zur Miete im Haus. Tres Kilos – und das sei hier zum letzten Mal richtiggestellt – hiess es, weil auf dem Lieblings-Plattencover aus der Sammlung des Mitgründers Richard Vasquez ein Café mit gleichem Namen abgebildet ist.