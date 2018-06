Verein übernimmt Schauspiel-Ausbildung des Theaters Hora

Die einzigartige, professionelle Schauspiel-Ausbildung für geistig beeinträchtigte Menschen ist vorerst gerettet. Ein Verein übernimmt diese vom Zürcher Theater Hora; vier Lernende können im August wie vorgesehen anfangen. Das Theater Hora und die Stiftung Züriwerk hatten im April überraschend angekündigt, den Lehrgang nicht mehr anzubieten und den Ausbildner Urs Beeler zu entlassen. Das Hora-Ensemble sei voll besetzt, man könne darum den Lernenden nach dem Ende der Ausbildung keine Stelle bieten.

Damit standen sieben Lehranwärter vor dem Nichts. «Innert vier Monaten eine neue Lehrstelle zu finden, ist für diese jungen Menschen praktisch unmöglich», sagt Urs Beeler. Das war auch den Eltern der Betroffenen bewusst. Nach der ersten Enttäuschung beschlossen sie, die Ausbildung zu retten. Unter der Leitung von GLP-Nationalrat Beat Flach und dessen Frau Angélique gründeten sie einen Verein. Beeler wird auch künftig die Ausbildung leiten, bezahlt wird er vom Verein.

«Unsere Ausbildung ist eine Lebensschule»

Von den sieben Lehranwärtern werden vier nun ihre Ausbildung in Beelers Firma «MachTheater» absolvieren, dazu kommen zwei Personen, die im Sommer ihre Hora-Ausbildung abschliessen. Der Lehrgang soll ähnlich strukturiert sein wie bisher. Die vier Schauspiel-Lernenden und die beiden Ausgebildeten sollen möglichst oft mit eigenen Projekten auf der Bühne stehen. Aber sie arbeiten auch bei Theater-Workshops mit, die sich an Schulen und Firmen richten. Neu will Beeler zudem «etwas andere» Führungen anbieten: «Schauspieler sind dafür gut geeignet, im Grunde ist Schauspiel ja vor allem Kommunikation.»

Nach der Ausbildung haben die Lernenden eine Job-Garantie beim «MachTheater». Beeler ist aber überzeugt, dass sie auch auf dem Arbeitsmarkt gute Chancen haben, etwa am Empfang in einem Hotel, im Service oder als Assistenten in Kindertagesstätten. «Etliche Hora-Darstellerinnen und Darsteller arbeiten heute anderswo», sagt er. «Unsere Ausbildung ist eine Lebensschule».

Wie die Ausbildung finanziert wird, ist derzeit noch nicht restlos geklärt. Der Verein will unter anderem Spendengelder sammeln; möglich sei aber auch ein Schulgeld wie bei einer Privatschule, sagt Beat Flach.