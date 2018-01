Zürcher Hundekurse werden freiwillig

Verbote in anderen Kantonen

Neben dem Kanton Zürich kennen nur die Kantone Freiburg, Genf und Wallis Verbote von Hunderassen. In zehn Kantonen ist die Haltung von Hunden gewisser Rassen bewilligungspflichtig. Welche Rassen betroffen sind, ist völlig unterschiedlich. In Genf und im Wallis beispielsweise sind 13 Rassen verboten, in Freiburg nur eine.



Grund für den Flickenteppich: Es gibt keine einheitlichen, wissenschaftlich haltbaren Kriterien, welche Hunde gefährlich sind. So findet sich auf der Zürcher Verbotsliste mit dem American Staffordshire Terrier eine Hunderasse, die in anderen Ländern als Familienhund geschätzt und sogar als Therapiehund in Altersheimen eingesetzt wird. Der Berner Sennenhund hingegen, der zu jenen Rassen gehört, die am häufigsten durch Beissunfälle auffallen, ist in keinem einzigen Kanton auf einer Liste.