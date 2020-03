Zürcher Kantonsrat darf nicht tagen

Die Zürcher Gesundheitsdirektion teilte am Sonntagabend auf Twitter mit, dass sie dem Zürcher Kantonsrat «aufgrund der aktuellen Lage» die Bewilligung für seine morgige Sitzung entziehe. Die Entscheidung sei nach Rücksprache mit dem Präsidenten des Kantonsrats erfolgt, sagt die Direktion dem «Tages-Anzeiger». Dasselbe gelte für den Gemeinderat, der jeweils am Mittwoch tagt.

Führende Ärzte des Universitätsspitals fordern einen Lockdown für den ganzen Kanton. Geöffnet sollen nur noch Lebensmittelläden und Apotheken sein. Bis Sonntagabend sind 1800 elektronische Unterschriften zusammengekommen. Das entspricht rund einem Fünftel der Belegschaft. Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli hat davon durch «TeleZüri» erfahren. Sie sagt: «Es ist wichtig, Ruhe und Überblick zu bewahren. Das machen wir.» Ausserdem gehe sie davon aus, dass der Bundesrat am Montag weitere Massnahmen beschliesse.

«Unsere Ärztinnen und Ärzte machen sich zunehmend Sorgen, ob wir noch alles schaffen, wenn die Entwicklung so weitergeht», erklärt Unispital-Direktor Gregor Zünd die Unterschriftenaktion. Der Anstieg der Fälle ist jetzt ähnlich steil wie in Italien. «Wir müssen die Kurve unbedingt verflachen, und dies erreichen wir nur mit einem Lockdown», sagt Zünd. Die Aktion, die von der Basis lanciert wurde, sei keine Kritik an der Gesundheitsdirektion, im Gegenteil: «Wir wollen sie unterstützen und ihr eine Handhabe geben, um Druck zu machen.» Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli mache es hervorragend, sagt der Unispitaldirektor. Sie hole regelmässig die Meinung der Experten ein und man stehe ständig in Kontakt.

140 Personen in Zürich positiv getestet

Bis am Freitagabend wurden im Kanton Zürich 140 Personen positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet. Das sind gemäss Zürcher Gesundheitsdirektion 48 Corona-Fälle mehr als am Vortag. 14 der Infizierten liegen im Spital. In vier Fällen sei der Verlauf kritisch, elf Personen hätten die Infektion aber gut überstanden und seien wieder gesund.

Ab Montag bleiben Mitarbeitende der Stadt Zürich wegen des Coronavirus zu Hause. Der Zürcher Stadtrat hat Homeoffice angeordnet. Die Anordnung betrifft jene Angestellten der Zürcher Stadtverwaltung, die ihren Arbeitsplatz nach Hause verlegen können, wie der Mediendienst der Stadt Zürich mitteilte. Städtische Angestellte, die ihren Arbeitsplatz nicht verlegen können, sollen an ihren Arbeitsorten bleiben. Die Anordnung gilt vorerst bis zum 10. April. Die Dienstleistungen der Stadt sollen möglichst aufrechterhalten bleiben.

Ob und welche Leistungen reduziert werden, entscheiden die zuständigen Stadträtinnen und Stadträte. Es sei möglich, dass gewisse Dienstleistungen der Stadtverwaltung in den kommenden Wochen vorübergehend ausgesetzt werden oder nur noch via Internet, Telefon oder Post erledigt werden können.