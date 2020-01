Zürcher SP prescht mit Elternzeit-Initiative vor

Frisch gebackene Väter haben in der Schweiz wenig Zeit, sich auf das Baby einzustellen: Von Gesetzes wegen steht ihnen derzeit bloss ein einziger Tag bezahlter Urlaub zu. Künftig soll sich das ändern, National- und Ständerat haben im September einem zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub zugestimmt.

Doch das reicht der SP nicht. Sie will zumindest im Kanton Zürich bessere Bedingungen für Neu-Eltern schaffen. Heute hat sie deshalb die Elternzeit-Initiative eingereicht. Parallel dazu sind auf eidgenössischer Ebene Bemühungen im Gang für eine grosszügigere Lösung. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten dazu:

Was verlangt die Zürcher SP genau?

Mütter und Väter, die im Kanton Zürich arbeiten, sollen je 18 Wochen Elternzeit erhalten, davon 14 Wochen bezahlt. Wer nicht nur im Kanton Zürich arbeitet, sondern auch hier wohnt, hätte Anspruch auf 18 bezahlte Wochen. Die Entschädigung würde 80 Prozent des bisherigen Lohns betragen, maximal 196 Franken pro Tag.

Für wen gälte die neue Elternzeit?

In den Genuss der Elternzeit kämen alle Paare, die durch Geburt oder Adoption Eltern werden, und zwar unabhängig vom Geschlecht. Die ersten zwei bis vier Wochen Elternzeit müsste das Paar gemeinsam beziehen, der Rest dürfte gestaffelt werden. Einzige Einschränkung: Die leibliche Mutter muss nach der Geburt mindestens 14 Wochen zu Hause bleiben. So verlangt es das Bundesgesetz.

Was würde die Elternzeit kosten, und wer würde sie bezahlen?

Finanziert würde die Elternzeit über Lohnabgaben, analog zum bisherigen Mutterschaftsurlaub und dem Erwerbsersatz während des Militärdienstes. Nach ersten Schätzungen der SP kostet die Elternzeit Arbeitgeber und Arbeitnehmer maximal 0,4 Lohnprozent, das sei aber «grosszügig gerechnet», so SP-Kantonsrat Tobias Langenegger.

Warum will die SP eine Zürcher Sonderlösung?

Die Partei schreibt in einer Medienmitteilung, es sei nicht absehbar, dass auf eidgenössischer Ebene eine grosszügigere Lösung mehrheitsfähig werde. Tatsächlich war selbst ein Vaterschaftsurlaub von vier Wochen in Bern chancenlos. Eine andere Frage ist, ob die Initiative der Zürcher SP mit dem Bundesrecht kompatibel ist. Die SP ist davon überzeugt; Ueli Kieser, Professor für Sozialversicherungsrecht, äusserte in der NZZ aber Zweifel.

Welche weiteren Vorstösse sind hängig und von wem?

Der Verein Beta Public um Netzaktivist Daniel Graf will schon im März eine Initiative für je 15 Wochen Elternzeit lancieren. Die SP Schweiz favorisiert eine Initiative für eine Elternzeit von maximal 38 Wochen pro Paar, davon müsste jeder Elternteil je 14 Wochen beziehen, der Rest wäre frei aufteilbar.

Wie sieht die Realität in der Wirtschaft heute aus?

Eine Reihe von Grossunternehmen bietet ihren Angestellten laut einer Umfrage der «Handelszeitung» schon heute deutlich mehr als das gesetzliche Minimum. Besonders grosszügig ist Novartis: Das Unternehmen gewährt Vätern und Müttern je 18 Wochen Urlaub – bei voller Bezahlung. Bei Google erhalten Väter zwölf bezahlte Wochen; bei Migros, Coop, Manor und Swisscom gibt es immerhin noch drei bezahlte Papi-Wochen.

Auch Mütter erhalten in etlichen Unternehmen mehr als die vorgeschriebenen 14 Wochen bei 80 Prozent Lohn. Manche zahlen zumindest über eine gewisse Zeit den vollen Lohn, bei anderen ist auch der Urlaub deutlich länger. Vor allem die UBS sticht mit 36 Wochen heraus. Microsoft und Zurich gewähren 20 bezahlte Wochen.