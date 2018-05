Zürichs teuerste Baustellen aus der Luft

Mit der Drohne überfliegen wir Zürich und blicken in die Gedärme der Stadt. In Zürich entstehen Wohnungen und Forschungsgebäude, es werden Arbeits- und Gefängnisplätze geschaffen. Zum Teil seit mehreren Jahren - und dafür legt sie ihr Innerstes frei.

Wir sehen kreisende Kräne auf der Baustelle des neuen Polizei- und Justizzentrums, sehen die Schatten hinter den Arbeitern herkriechen, sehen den Verkehr um den Erweiterungsbau des Kunsthauses fliessen, sehen den Zug klein wie eine Modelleisenbahn neben den Volcano-Türmen, 80 Meter hoch.

Wie teuer ist das dereinst «grösste Kunstmuseum der Schweiz»? Was kostet der GLC-Neubau der ETH? An welcher Stelle kommt die Europaallee in unserem Top-sechs-Ranking? Sehen Sie es im Video.

(slm)