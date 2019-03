Zürisee-Schiffe mit verbotenem Mittel geputzt

Jedes Jahr zu Beginn der Saison müssen die Passagierschiffe der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) gründlich geputzt werden, und zwar nicht nur innen, sondern auch aussen. Letzteres ist eine heikle Sache. Weil es zu aufwendig wäre, die Schiffe dafür aufs Trockendock zu hieven, werden sie im Wasser liegend geputzt. Was bedeutet, dass ein Teil des Waschwassers samt Schmutz und Reinigungsmitteln in den See gelangt.

Ausgerechnet bei dieser Arbeit soll die Firma Stampfli, welche die Schiffe putzt, ein Reinigungsmittel verwendet haben, das nicht in Gewässer gelangen darf. Das berichten die Zürcher Landzeitungen. Die ZSG bestätigt den Vorfall, die Firma habe «ungeeignete Putzmittel» eingesetzt.

Damit hat die Firma möglicherweise auch gegen den Vertrag mit der ZSG verstossen. Diese schreibt: «Die vertraglichen Bestimmungen enthalten auch Vorgaben zu den Reinigungsmitteln.» Ob die Firma die Bestimmungen einhält, hat die ZSG allerdings nicht kontrolliert.

Polizei und Kanton untersuchen

Wie die Landzeitungen weiter schreiben, ermittelt nun die Polizei in der Sache. Ausserdem hat das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) ein Verwaltungsverfahren eingeleitet. Awel-Sprecher Wolfgang Bollack sagt: «Wir werden mit der ZSG die Rahmenbedingungen abstecken und auf eine Lösung des Problems hinwirken. Rechtlich gesehen haben wir auch die Möglichkeit, eine Verfügung zu erlassen.»

Die Schiffe darf die Firma, die ihren Hauptsitz in Solothurn hat, weiterhin putzen. Es gebe keinen Grund, die Stampfli AG nicht mehr zu beschäftigen, so die ZSG-Sprecherin. Man habe mit der Firma aber das Gespräch gesucht; diese verzichte bei der Aussenreinigung vorerst auf den Einsatz von Putzmitteln: «Derzeit wird für die Aussenreinigung nur Wasser verwendet.» Langfristig ist das aber kaum eine Option, denn der Russ, der sich im Verlauf der Saison auf der Aussenhaut der Schiffe ablagert, lässt sich so nicht entfernen.

Die Firma Stampfli wollte zu den Vorwürfen und zum laufenden Verfahren keine Stellung nehmen. (Tages-Anzeiger)