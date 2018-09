Zum Schweigen unterschreiben

Man stelle sich vor, man hat soeben die Fahrprüfung erfolgreich bestanden. Man darf also ohne Begleitung Auto fahren. Und nun legt einem der Prüfer ein Formular zur Unterschrift vor, das auf die Gültigkeit des Strassenverkehrsgesetzes hinweist. Das erklärt, dass es strafrechtliche Konsequenzen haben kann, wenn man das Gesetz nicht beachtet. Letzter Satz: «Der Unterzeichnende erklärt, davon Kenntnis genommen zu haben und das Gesetz zu beachten.» Klingt seltsam. Ist auch nicht real.

Real aber ist, was in der Ustermer Primarschulbehörde der Fall ist: Neu gewählte Behördenmitglieder müssen eine Vereinbarung unterschreiben, die ihnen kurz zusammengefasst das Amtsgeheimnis erklärt und sie darauf hinweist, dass eine Verletzung des Amtsgeheimnisses rechtliche und disziplinarische Folgen haben kann. Am Schluss müssen sie per Unterschrift bestätigen, dass sie die Ausführungen zur Kenntnis genommen und verstanden haben.

Konsequenzen unklar

Das sorgt bei einigen Behördenmitgliedern für Unmut. Eine Person hat sich deswegen an SVP-Kantonsrat Claudio Schmid gewandt, und auch er schüttelt den Kopf. Das Amtsgeheimnis gelte ohnehin, sagt Schmid, dafür brauche es keine Vereinbarung. Was ihn aber vor allem stört: «Es ist unklar, was die Konsequenzen sind, wenn jemand nicht unterzeichnet.» Wer rechtmässig gewählt sei, der dürfe sein Amt ohne weitere Voraussetzungen ausüben. Das betroffene Behördenmitglied selbst will keine Auskunft geben und verweist auf die Schweigepflicht.

Patricia Bernet (SP), die Präsidentin der Primarschulpflege Uster, ist über die Aufregung erstaunt; selbst habe sie keine negativen Rückmeldungen erhalten. Sie verteidigt das Vorgehen: «Es geht uns um eine Sensibilisierung für das Thema. Wir wollen eine Diskussion über den Umgang mit dem Öffentlichkeitsprinzip und dem Amtsgeheimnis anstossen. Das ist wichtig für eine vertrauensvolle und verlässliche Zusammenarbeit innerhalb der Behörde.» Eine rechtliche Wirkung habe die Unterschrift nicht.

Patricia Bernet, Präsidentin der Primarschulpflege Uster. Bild: PD

Pikantes Detail am Rand: Bernet hatte im März selbst Ärger, weil sie das Amtsgeheimnis verletzt haben soll, der Stadtrat zeigte sie deswegen an. Doch damit soll die Vereinbarung nichts zu tun haben. Es gebe dafür keinen speziellen Auslöser. Ihr sei eine gute Einführung der Schulbehörde wichtig, sagt Bernet.

Andere Behörden tun es auch

Die Primarschulpflege Uster ist nicht die einzige Behörde, deren Mitglieder per Unterschrift bestätigen sollen, dass sie wissen, welche Informationen sie nach aussen tragen dürfen und welche nicht. Auch in der Sekundarschulpflege gibt es eine solche Vereinbarung. Benno Scherrer, GLP-Kantonsrat und Präsident der Sekundarschulpflege Uster, sieht darin kein Problem: «Es ist wichtig, dass neue Behördenmitglieder die Regeln kennen. Wir haben mit höchst sensiblen Informationen zu tun.» Das Dokument, das man verwende, werde zum Beispiel auch Lernenden in der Verwaltung vorgelegt.

Kantonsrat Schmid seinerseits weiss von einer Sozialbehörde im Zürcher Unterland, deren Mitglieder eine ähnliche Vereinbarung unterzeichnen sollen. Auch dort gebe es kritische Stimmen, sagt Schmid. Er hat nun eine Anfrage an den Regierungsrat eingereicht, was man dort von dieser Praxis halte und ob diese nicht gegen übergeordnetes Recht verstosse.

Als Bedingung unzulässig

Im Zürcher Gemeindeamt weiss man noch nichts von den Amtsgeheimnis-Vereinbarungen. Laut Vittorio Jenni, Leiter der Abteilung Gemeinderecht, wären solche Schriftstücke nur dann unzulässig, wenn sie Voraussetzung dafür sind, ein Behördenamt ausüben zu können. «Das scheint hier aber nicht der Fall zu sein», sagt er. Im Übrigen sei das Schreiben rechtlich nicht bindend. «Gesetze gelten auch dann, wenn man sie nicht kennt. Und sie gelten auch für Amtspersonen.»

Unabhängig von der rechtlichen Bedeutung wirft das Papier aber ein Schlaglicht auf eine Entwicklung, die seit langem läuft, wie Schulpräsident Benno Scherrer sagt: «Behörden und Organisationen versuchen immer mehr schriftlich festzuhalten. Damit wollen sie für alles abgesichert sein, sollte es zu einem Rechtsstreit kommen.» Aber so schiesse man bisweilen ein wenig übers Ziel hinaus. (Tages-Anzeiger)