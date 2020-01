Abends wird es hier magisch

Eine Eigenheit des Tages ist, dass in seinem Licht manches nackter aussieht und profaner als in den Abendstunden. Die drei Saunafässer etwa, die seit November in Uster am Greifensee stehen: Vor dem Eingang der Holzröhren liegen Flipflops und Hotelschlappen, neben der Tür hängen Bademäntel und gemusterte Badetücher. Die Jurte daneben wirkt mit ihrer weissen Hülle wie ein in Winterschlaf gepacktes Wesen, das trockengelegte Kinderbecken gleich davor erinnert an ein schmelzendes Stück Eis.

Die Umgebung verstärkt diesen verlassenen Eindruck – zur Sommerzeit sonnen sich hier die Gäste der Seebadi. Im Winter aber bleibt das Gelände leer. Michaela Pfister und ihr Partner Mario Monn hatten auf einem Spaziergang die Idee, eine Sauna zu eröffnen. Bald dachten sie an das Seebad. Zwei Jahre dauerte es, bis sie alle Auflagen der Stadt und des Kantons erfüllten, bis alle 245 nötigen Unterschriften gesetzt waren und sie schliesslich die Bewilligung erhielten. Im vergangenen November haben Pfister und Monn ihre Sauna am See aufgemacht.

Viele lokale Produkte

Seither beleben sie mit ihrem vierköpfigen Team und den Saunagästen den Ort. Er ist jetzt ein kleines Dorf, das sich um eine wärmende Mitte versammelt und sich selbst versorgt. In der Empfangsjurte gibt es Tee (aus Auslikon), Suppe und Brot (aus Uster), serviert wird das Essen in getöpfertem Geschirr (ebenfalls aus Uster). Die Jurte stammt aus Huttwil, die schwedischen Saunafässer wurden vom lokalen Importeur ins Seebad transportiert. Das Holz, mit dem die Fässer beheizt werden, kommt aus Mönchaltdorf.

Michaela Pfister und Mario Monn betreiben die Sauna am See. Foto: Reto Oeschger

Pfister und Monn haben jede Arbeit, die sich von Laien erledigen liess, selber übernommen. Geholfen hat, dass Monn eine Ausbildung im technischen Unterhalt hat und beide schon leitende Funktionen inne hatten. Die Kosten, rund 150 000 Franken, tragen sie allein. «Bisher sind unsere Einnahmen und Ausgaben ziemlich ausgewogen», sagt Pfister. Pro Tag würden etwa 20 Gäste kommen, die für den Saunagang ins Holzfass sitzen und sich danach im See abkühlen oder unter der Dusche des Seebads. 32 Franken kostet ein Einzeleintritt.

Abends ist es noch schöner

Es lohnt sich. Wer nur schon kurz in eine der Saunen geht und durch das Fenster auf den Greifensee blickt, vergisst, was er anderswo überhaupt noch wollen könnte. Eine Mutter, erzählt Monn, sei mal nur wegen der Stille hierhergekommen. Pfister und er haben bewusst darauf verzichtet, Uhren anzubringen. Und die Wochentage sind immer mit dem gleichen Personal besetzt – damit die Gäste ein vertrautes Gesicht antreffen, wenn sie an ihrem freien Tag in die Sauna gehen.

Man sollte unbedingt abends hierherkommen. Wenn es zu dämmern beginnt und der See allmählich zu einer schwarzen Masse wird. Wenn man als dampfender Körper aus der Hitze kommt und über den Steg zum Ufer geht, wo Pfister und Monn ein kleines Feuer entfachen. «Dann ist es hier magisch», sagen sie.

Sauna am See, Im Strandbad Uster, Uferweg 7, 8610 Uster. Geöffnet Mo bis Do, 16 – 22 Uhr; Fr bis So, 9 – 22 Uhr. Weitere Infos auf sauna-am-see.ch