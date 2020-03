Bei ihr gibt es Bügelservice plus

Regula Kellenberger (28) erntet Spott und Bewunderung. Sie geht am Morgen «bügeln». Und ihre Kollegen necken die Frau mit dem seltenen Beruf als «Aufgablerin» oder «Abschlepperin». Dabei hat sich die Marketingmanagerin aus Erlenbach (ZH) den Traum erfüllt, den so ziemlich alle gestressten Bürolistinnen aus dem Flachland haben: Eine Wintersaison lang bei Sonne – oder Sturm – draussen arbeiten und aufgestellten Feriengästen behilflich sein. Marketingleute in der Stadt gibts viele, Skiliftanbüglerinnen sind so selten wie Bundesrätinnen.

Regula greift alle 7,5 Sekunden mit der rechten Hand nach oben, fasst den Bügel und hält ihn den Skifahrern mit beiden Händen möglichst passgenau unters Gesäss. Dann folgen ein paar freundliche Worte, und sie bekommt ein Dankeschön, während die nächsten Bügelkunden die Stöcke auf die äussere Hand schlaufen und ihre Ski parallel ausrichten. In welchem anderen Beruf bekommt man 1000-mal pro Stunde fröhliche Dankesworte zu hören?

Alles andere als ein «Tubelilift»

Die Zahl 1000 allerdings ist graue Theorie, berechnet nach der maximalen Kapazität des Skilifts Crestas auf der Lenzerheide. In Tat und Wahrheit tröpfeln die Skifahrerinnen und Skifahrer eher im Einminutenrhythmus ein. Der im Jahr 1948 erbaute Lift überwindet 140 Höhenmeter. Ihn als «Tubelilift» zu bezeichnen, wäre allerdings kreuzfalsch. Der alte Bügellift ist das Tor zur Skiarena Lenzerheide. Wer sich von Regula anbügeln lässt, landet ein paar Stunden später via Tgantieni und Scalottas in Arosa. Und vor allem: Die Crestas-Piste ist eine von der FIS homologierte Rennpiste.

Regula Kellenberger war in Zürich Marketingmanagerin in der Reisebranche und organisierte grosse Events. Im Herbst kam die Erkenntnis: «Ich brauche eine Luftveränderung.» Via Skischule Lenzerheide, wo sie sich ursprünglich für einen Saisonjob bewarb, landete sie bei der Crestas Skilift AG, die wiederum im Besitz der Bürgergemeinde Vaz/Untervaz ist.

Als Zürcherin ist Regula am Bügellift gar nicht so daneben. Denn erfunden hat das System der Zürcher Ingenieur Ernst Constam, der 1934 am Bolgen in Davos den ersten Bügellift baute. Als Constam ab 1940 in den USA Erfolg hatte, folgten andere Tüftler. Die Urversion des Crestas-Lifts stammt vom genialen Gerhard Müller aus Männedorf, der später auch eine Belüftungsanlage für den Pfäffikersee konstruiert hatte. Heute wird ein Bügellift nach dem anderen von Sessel- und Gondelbahnen ersetzt. Ihre Vorteile: schneller, bequemer, grössere Kapazität, einsetzbar auch im Sommer für Wanderer und – in den heutigen schneearmen Zeiten – quer über grüne Wiesen.

Managerin mit Studentenlohn

«Wegen des Geldes bin ich nicht hier», sagt Regula Kellenberger. Sie verdient mit gut 3000 Franken den Bruchteil eines Zürcher Managerinnenlohns. «Mir tun all die aufgestellten Leute gut.» Und Regula wiederum tut den Feriengästen gut. Sie kennt die Lenzerheide von Kindsbeinen an, jede Bodenwelle und jedes Restaurant. Ihr «Bügelservice plus» umfasst denn auch eine Rundumberatung von der besten Piste zwischen Parpan und Arosa über die Postautoverbindungen nach Chur bis zur Insiderbar für den Après-Ski-Abend.

Regula Kellenberger: Von der Marketingmanagerin zur Anbüglerin. Foto: Nicola Pitaro

«Regula ist unser Sonnenschein», sagt Silvio, der zweite in der Crestas-Mannschaft. Er wechselt sich mit Regula ab: einer ist immer an der Kasse, die andere am Anbügeln. Die Einzelfahrt kostet 3 Franken, die Tageskarte 26 Franken, für Buchungen im Internet gibts Rabatt. Silvio kann mit einer Hand anbügeln, Regula braucht beide. «Ich gebe mir grösste Mühe, dass es meinen Schäfchen den Bügel nicht um den Kopf tätscht», sagt Regula. Denn für Action ist ohnehin gesorgt: Am Crestas hat es besonders viele Schüler und Skilager.

Anbügeln kann Spektakel sein

«Häufig ist es für Kinder die erste Skiliftfahrt im Leben», sagt Regula. Und da zeigen sich im 7,5-Sekunden-Takt die koordinativen Anforderungen: Pärchen bilden, schnell um 90 Grad umtreten und vermeiden, dass es beim Büscheln von Stöcken, Handschuhen, Reissverschlüssen, Handys und Skispitzen nicht zur blamablen Katastrophe kommt. «Dann muss ich den Lift blitzschnell abstellen», sagt die Anbüglerin, «bis das ganze Durcheinander entwirrt ist.» Die schwierigsten Kunden sind meist Anfänger auf dem Snowboard.

Regula Kellenbergers Saisonjob dauert bis Ende März – wenns so lange Schnee hat. Dann will sie in Biarritz ihr Französisch aufpolieren. Der altertümliche Skilift verschwindet weniger schnell. Die Betriebsbewilligung gelte noch zwölf Jahre, sagt Marcus Lenz, Präsident der Bürgergemeinde Vaz/Untervaz. «Wir prüfen sogar eine Beschneiungsanlage, um Lift und Piste nicht nur als Zubringer nutzen zu können, sondern als Trainingsanlage für unsere Junioren.»