«Du, sorry, aber wir entlassen dich»

Es gibt da diesen alten Adolf-Ogi-Witz. Als klar wird, dass die Regierungsmaschine abstürzt, ruft der französische Präsident aus: «Nous sommes perdus!» – «Freut mich, Dölf.»

Und es gab Anfang Jahr diese Initiative, die flächendeckendes Duzen für die Schweiz fordert. Ab dem 1. Januar, so der private Initiant Tom Zbinden, sind alle miteinander per Du. Ganz einfach. Wer das nicht wünsche, informiere sein Gegenüber zum Beispiel so: «Ich möchte lieber per Sie angesprochen werden.» Wer dies unterlasse, willige stillschweigend dem Du ein. Ein Grund, weshalb das sinnvoll ist: «Wir sind alle energetisch miteinander verbunden.» Dass dieses – und zahlreiche andere Argumente – nicht zu überzeugen vermochten, zeigt der Alltag. Dass die Initiative zum Nachdenken über Du und Sie angeregt hat, zeigen die folgenden Anekdoten.

Relativ per Du

Letzten Frühsommer lud unsere Stadtpräsidentin eine ausgewählte Gruppe Menschen zu einem Workshop im Stadthaus. Es ging um ein Brainstorming im Zusammenhang mit der Projektidee «Expo der Städte», die sie im August 2016 lanciert hatte. Um möglichst unterschiedliche Ansätze zu generieren, sassen in der Runde neben stadtinternen Fachkräften auch ein paar externe «Experten» (ein besonders stolzes Exemplar war der Schreibende; für einen Zürcher ist eine solche Einladung schliesslich das, was dem Engländer der Empfang zum Afternoon-Tea mit Scones bei der Queen).

Zwecks lockerer Atmosphäre schlug der Gesprächsleiter vor, dass frau/man sich für die Dauer des Workshops duzen solle, danach könne, wer wolle, ja zum Sie zurückkehren. Als die Sache vorbei war und es ans Verabschieden ging, streckte die Stadtpräsidentin dem Schreibenden die Hand hin und sagte herzlich lachend: «Wir bleiben beim Du, wenn das in Ordnung ist.» Er nickte und grinste dabei wie ein Honigkuchenpferd.

Viele Monate später kam Zürichs Regentin dann für ein Wahlkampfinterview ins Tamedia-Haus. Als sie das Grossraumbüro betrat und der Schreibende eben freudig rufen wollte: «Hey, hoi Corine, wie gahts?», sagte sie höflich: «Grüezi mitenand.» Will er seither irgendwo angeben, muss er bemerken, er sei mit der Stadtpräsidentin «relativ per Du», das tönt halt schon nicht mehr so eindrücklich. Tja. (thw)

Vom Sie zum Du gegondelt

Die Schülerinnen der Gymi-Klasse N4 drängelten sich zu der Lehrerin ins Seilbähnchen, die im Leiterteam des Skilagers war. Als die Türen zu waren und die Kabine abhob, boten sie ihr das Du an. Es sei doch seltsam, wenn man zusammen Schneeballschlacht mache oder über Schanzen springe und sich sieze. Das gehe nicht zwischen Lehrer und Schüler, wehrte sie ab. Und laberte etwas von Autorität und Gleichbehandlung. Aber sie unterrichte ja gar nicht in ihrer Klasse, argumentierten die Schülerinnen. Und sie versprachen, sehr zurückhaltend zu sein, wenn sie ihr in der Pause auf dem Gang begegneten. Als sie an der Bergstation ankamen, hatten sie sie weichgeklopft. Zwei Wochen später erreichte die Lehrerin ein Brief des Rektors: Sie müsse die Klasse N4 übernehmen – als Klassenlehrerin. (net)

Die totale Nähe

Auf eine gruslige Art berührend ist es, wenn der Chef seiner tausendköpfigen Belegschaft, die anonym im Dunkeln steht, kollektiv das Du verordnet. Vom Rednerpult herab und per Videoübertragung. So geht die totalitäre Nähe der modernen Duzis-Nazis: Unserer Ungezwungenheit entkommst du nicht. Irgendwann sagen sie dir dann: «Du, sorry, aber wir entlassen dich.» Und du antwortest: «Easy, du, versteh ich total.» (hub)

Zwangsduzis mit Valentin

Es war im Empfangsraum von TeleZüri – kurz vor einem «Talk Täglich» zum Fall Mörgeli. Ich konzentrierte mich auf die bevorstehende Livesendung, als mich Christoph Mörgelis Sprecher und Anwalt Valentin Landmann charmant überrumpelte: «Ich bin der Valentin.» Etwas verdutzt antwortete ich, ohne viel zu studieren: «Ich bin der Iwan.» Erst Sekunden später wurde mir klar, soeben einen Fehler begangen zu haben.

Ich, der mit Politikern seit vielen Jahren bewusst per Sie bin, habe soeben mit dem öffentlichen Vertreter eines solchen Duzis gemacht. Mit einem, gegen den ich gleich in einer Fernsehsendung antreten sollte. Ich versuchte zu retten, was noch zu retten war, und schob nach: «In der Sendung sind wir dann aber per Sie.» Doch Herr Landmann machte mir wenig Hoffnungen: «Es kann sein, dass ich es dann und wann vergesse.» Dies tat er dann konsequent, der Valentin. Es war und blieb das einzige Zwangsduzis in meinem Leben. (is.)

Ist das Sie erst ruiniert . . .

Fussballtrainer Leo C. war irgendwann nicht mehr der Trainer, den sich seine Junioren wünschten. Wohl, weil im Training zu viel gerannt und zu wenig gemätschlet wurde. Also rebellierten sie, machten nicht, wie ihnen geheissen wurde («Töggeli uufruume!»), setzten taktische Vorgaben («nicht alle auf den Ball rennen!») nicht um. Und so kam es, das Leo C. die Schraube anzog. In einer lauten Kabinenansprache gab er bekannt, dass er künftig nicht mehr der Leo sei, sondern der Herr C. «Capito?» Sehr sogar: Mannschaft und Trainer trennten sich bald. (bra)

«Ich bi d Regine»

Die zwei Jahre als Redaktorin der linken Zürcher Wochenzeitung «P.S.» waren eine lehrreiche Zeit. Besonders viel habe ich damals über die SP erfahren – etwa, dass an Parteiversammlungen ab und zu die Internationale angestimmt wird oder dass sich Parteimitglieder untereinander duzen. Und da alle davon ausgingen, dass auch ich ein Parteibüchlein besitze (aber nein, das «P.S.» ist keine Parteizeitung), wurde ich ebenfalls wacker geduzt und durfte zurückduzen. Das Genossen-Du gab es in allen Chargen. «Ich bi d Regine», begrüsste mich die damalige Bildungsdirektorin bei unserem ­ersten Treffen. War eine unabhängige ­Berichterstattung so überhaupt möglich? Sicher, denn ich war ja trotz Du nicht persönlich befreundet mit den Interviewten. Aber das Du half mir, den Amt- und Würdeträgern auf Augenhöhe zu begegnen. Beisshemmungen verschwinden so automatisch. (tif)

Auf immer Du

Unser Lieblingsnachbar war sicher 60, als er erzählte, dass ihm die älteren Dorfbewohner «Sali Peterli» zuriefen, wenn er am Altersheim vorbeikam. Und er widerwillig «Grüezi» knurrte. (bra)

Eine nicht sehr empfehlenswerte List

Was, wenn einem ein Würdenträger das Du andreht? Wenn er kraft seines Amtes Nähe schafft, wo man lieber professionelle Distanz wahrte? Ablehnen wäre ­respektlos. Also macht man artig mit und denkt: Diese wichtigen Leute haben mit so vielen unwichtigen zu tun, die vergessen mich sowieso wieder. Beim nächsten Treffen fällt man in die Höflichkeitsform zurück, als wäre nie etwas gewesen. Der Effekt beim ersten, zweiten, dritten Mal: neuerliches Zwangsduzis. Beim vierten Mal hebt der Würdenträger (nennen wir ihn Filippo) irritiert die Braue und sagt: «Wir sind doch per Du!?» Beim fünften Mal senkt man daher den Blick und murmelt: «Hallo.» Voilà, jetzt sind wir in der schlechtesten aller Welten. Was also, wenn einem ein Würdenträger das Du andreht? Am besten einfach tot stellen. (hub)

Alle sind eben nicht alle

Vor langer Zeit, als ich beim «Tages-Anzeiger» meine Stelle antrat, sagte man mir, in diesem Haus würden sich die Redaktorinnen und Redaktoren alle duzen, ich bräuchte mir also keine Nachnamen zu merken. Das fand ich formidabel, weil ich mich mit Nachnamen immer schon schwertat. Ich nahm mir das Duzen am ersten Tag zu Herzen und sprach den nächstbesten Kollegen, dem ich auf der Redaktion begegnete, mit «Du» an. Ich wunderte mich dann ein wenig darüber, weshalb mich der Mann beim Duzen so komisch anschaute. Zwei Minuten später klärte mich die Telefonistin auf: Der Mann, den ich geduzt hatte, war der damalige Tamedia-CEO Michel Favre, und damals reichte das Du noch nicht bis in die Chefetage. Ähnliches passierte einem Kollegen. Als er vor Jahren eines Tages zu spät zur Morgensitzung erschien und glaubte, unser Besuch sei ein neuer Kollege. Er streckte dem Unbekannten seine Hand entgegen mit den Worten: «Sali, ich bi dä Marcel.» Der vermeintliche Kollege war Tamedia-Verwaltungsratspräsident Pietro Supino auf Redaktionsbesuch. (roc)