Ach, wenns mir nur gruselte!

Kennen Sie dieses Märchen der Brüder Grimm von einem, der unbedingt erfahren wollte, was Gruseln heisst? Der auszog, das Fürchten zu lernen?

Auch ich wollte im grimmschen Sinne Gruseliges suchen und herausfinden, ob es diese Stellen in Zürich überhaupt noch gibt, an denen einem Unerklärliches und Phantasmagorisches kalte Schauer den Rücken hinunterjagen.

Das traurige Fazit meiner Suche: Es gibt sie nicht. Zürich ist exorziert. Aber es existiert immerhin ein Ort, an dem sich der Legende nach Grausiges zugetragen haben soll: die Hinrichtungsstätte der beiden Stadtheiligen Felix und Regula in der Krypta unter der Wasserkirche. Ein idealer Schauplatz für einen inneren Dialog über die Angst, das Sterben - und die Lust am Grusel.

Das ängstliche Ich (Ä): Puh, hier riecht es nach Moder. Wie in einer Gruft.

Das furchtlose Ich (F): Wir sind in einem Keller unter der Limmat. Was hast du erwartet? Rosenduft?

Ä: Da ist die Stelle, wo die Stadtheiligen Felix und Regula der Legende nach hingerichtet wurden. Die Kerben im Felsen sollen vom Richtbeil stammen.

F: Ja, klar. Und nach der Enthauptung sind sie mit ihren Köpfen in den Händen ein paar Meter den Hügel hochgelaufen. Vorher haben sie sich noch aus dem glühenden Eisenrad befreit, auf das sie geflochten worden waren. Oder war es ein Bad aus heissem Öl?

Ä: Darum geht es doch gar nicht. Wir sind an einem uralten Kultort. Man spürt doch förmlich, dass hier Aussergewöhnliches geschehen ist. Vielleicht wurde da tatsächlich Menschen der Kopf abgeschlagen. Schauderhaft!

F:Köpfen ist vergleichsweise human. Laut Experten sind zwei Minuten nachher die Grosshirnzellen tot.

Ä: Und in den zwei Minuten bis dahin?

F: Hingerichtete verlieren innerhalb von wenigen Sekunden nach Fall des Beils das Bewusstsein und spüren keine Schmerzen mehr, habe ich gelesen. Es gibt aber die These, dass die Augen- und Hörnerven noch intakt sind.

Ä: Die sahen also noch, was nach ihrer Enthauptung geschah?

F:Nur zwei Minuten lang (lacht).

Ä: Das ist nicht lustig. Der Henker hat nicht immer beim ersten Hieb getroffen. Manchmal musste er mehrmals hacken.

F: Wohl eher selten. Die Henker haben extra an Ziegen geübt, damit sie den sauberen Schnitt draufhatten.



«Die Sitten waren brutal. Frauen haben sie lebendig begraben, damit man ihnen am Galgen nicht unter den Rock schauen konnte.»Das ängstliche Ich

Ä: Trotzdem: Stell dir vor, du kniest da und wartest darauf, dass das Beil deinen Nacken trifft. Vorher wurdest du vermutlich gefoltert. In Zürich haben sie den Verurteilten noch auf dem Weg zum Schafott mit glühenden Zangen Fleischfetzen aus dem Leib gerissen.

F:Das sollte ihnen eine Lehre sein.

Ä: Sei nicht so zynisch. Die Sitten waren brutal. Frauen haben sie lebendig begraben, damit man ihnen am Galgen nicht unter den Rock schauen konnte. Es gibt doch auch diese Geschichten von Särgen auf Kriegsfriedhöfen, die innen Kratzspuren hatten, weil die Soldaten in der Hitze des Gefechts lebendig begraben wurden. Grauenvoll! Erinnerst du dich noch an diese Szene in «Kill Bill»?

F: Als es auf der Leinwand schwarz wurde, weil man sich zusammen mit der Hauptdarstellerin im Grab befand?

Ä: Genau, und zu hören war nur das Geräusch der Erde, die auf den Sarg geschaufelt wurde. Die Stimmen der beiden, die sie begruben, wurden dumpfer, und irgendwann hörte man nur noch ihren hektischen Atem in der Holzkiste.

F: Ja, und dann befreite sie sich mit diesen Faustschlägen, die sie bei ihrem Kung-Fu-Meister Pai Mei gelernt hatte. Grosses Kino!

Ä: Diese Szene hat mir zugesetzt.



«Du liebst dieses Gefühl, wenn der Schreck nachlässt und die Anspannung von dir abfällt.»Das furchtlose Ich

F: Trotzdem musst du dir immer wieder solche Filme ansehen. Es gibt ein Wort für so was.

Ä: Ach, ja?

F: Du hast Angstlust. So nennen das die Psychologen. Weil du weisst, dass Horrorfilme nur Fiktion sind und dir nichts passieren kann, ist es ein lustvolles Schaudern. Du liebst dieses Gefühl, wenn der Schreck nachlässt und die Anspannung von dir abfällt.

Ä: Das hat was. Damals, als ich «The Shining» zum ersten Mal sah, kam mittendrin dieser Werbeblock. Ich habe mich so genervt - aber dann begannen sich meine Muskeln endlich wieder zu entspannen. Ich bin förmlich auf dem Sofa zerflossen. Das war schon geil.

F: Ja, im Wohnzimmer passts für dich. Aber draussen kannst du wegen deiner blöden Ängstlichkeit richtig bocken. Ich hätte mir damals gerne diese spektakuläre Gruft auf dem Friedhof Staglieno in Genua angeschaut. Du wolltest partout nicht rein.

Ä: Es war stockfinster dort drin in diesem Loch, in dem die Leichen an den Wänden gestapelt waren, und der Verputz rieselte von der Decke. Stell dir vor, der Zugang wäre eingebrochen.

F:Da wäre rein gar nichts passiert! Was ich schon alles verpasst habe wegen deiner Angst.

Ä: Angst ist evolutionär programmiert und lebenserhaltend. Ohne sie hätte die Menschheit schon in der Steinzeit als Säbelzahntiger-Futter geendet.

F: Aber deine Fantasie geht manchmal mit dir durch. Wie in jener Nacht, als du aus der Wohnung geflohen bist.

Ä:Da war dieses Geräusch, ein extrem lautes Knarren. Täglich um dieselbe Zeit begann es im Wohnzimmer an einer Stelle über dem Regal zu ächzen - und es war keine Aussenwand. An jenem Abend hatte ich das Gefühl, dass ich nicht allein war im Raum. Da hat mich Panik erfasst.

F: Und ich musste dich mal wieder zur Vernunft bringen. Erinnerst du dich, wie ich dich vor der Tür in den Senkel gestellt habe, dass man wegen eines Geräusches doch kein solches Drama machen soll?

«Das laute Knarren ertönte regelmässig am Abend und hatte keinen sichtbaren Ursprung.»Das ängstliche Ich

Ä: Ich bin ja zurückgegangen . . .

F: . . . und hast mit der Wand gesprochen: «Ich weiss nicht, was du bist, aber ich lebe auch hier. Ich lass dich in Ruhe und du mich. Es hat Platz für uns beide.» D a s war wirklich unheimlich.

Ä: Aber danach hat es aufgehört.

F: Du spinnst.

Ä: Ich schliesse einfach nicht aus, dass es da mehr gibt, als wir wissenschaftlich erklären können. Das laute Knarren ertönte regelmässig, hatten keinen sichtbaren Ursprung und hat nach jenem Abend einfach aufgehört. Ist doch seltsam, nicht?

F: Ach was. Du hörst das Gras wachsen. Apropos: Lass uns doch diesen muffigen Ort verlassen und uns irgendwo draussen auf einer Wiese fläzen. Wir könnten ja in die Badi Letzigraben gehen? Dort war früher der Galgenhügel der Stadt. Da kannst du dich an der Sonne deiner Angstlust hingeben, und ich spendiere uns ein Eis.

Ä: Eine Vampir-Glace?

F: Das hättest du wohl gern. Aber die gibts seit Jahren nicht mehr.

Ä: Schade, die war teuflisch gut. (Tages-Anzeiger)