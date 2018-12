Als knistere die Luft ständig

Jene, die zurückbleiben, sieht man nicht. Jene, die weiter funktionieren müssen, wenn jemand ins Gefängnis kommt. Die Angehörigen der Gefangenen sind kein Thema, sie sind ein Tabu. Dabei wirft wenig einen Menschen derart auf sich selbst zurück wie die Verhaftung des Partners, des Sohnes, des Vaters. Es wäre der Stoff für ein Drama. Wenn jemand hinsehen und -hören würde.

Das haben acht Studierende der Zürcher Hochschule der Künste getan, angehende Theaterpädagoginnen, Regisseure und Dramaturgen. Sie planen unter der Leitung ihres Dozenten Andreas Bürgisser eine szenische Lesung zum Thema.

Hoffen und Bangen

«Acht Monate durfte ich nicht mit meinem Partner reden. Durfte ihn nicht sehen. Nur einen Brief schreiben – dabei versteht er Geschriebenes kaum.»

Sandra Matter, die in Wirklichkeit anders heisst, ist eine dieser Frauen, die zurückgeblieben sind. Ihr Partner ist verhaftet worden, nachdem er sie in einem schizophrenen Schub verprügelt hatte. Was folgte, waren Monate des Nichtwissens. «Ich hatte keine Informationen, wie es ihm ging, ob und wann er freikommt, nichts. Gar nichts», sagt sie. Sie lebte gleichzeitig in der Hoffnung, den Mann, den sie als «Liebe meines Lebens» bezeichnet, möglichst bald wieder in ihre Arme schliessen zu können. Und der Angst, ihr Partner verweigere die Medikamente weiterhin – in der Zeit vor der Tat hatte er diese eigenmächtig abgesetzt – und komme zurück, um wieder zuzuschlagen. «Man konnte mir nicht einmal garantieren, dass ich informiert würde, wenn er abhaut», sagt sie. «Das kreide ich der Staatsanwaltschaft schwer an.»

Für ihr Stück haben sich die Studierenden mit Angehörigen und Bewährungshelfern getroffen, und was diese zu erzählen hatten, war schwer zu ertragen. «Es gab mehr als einmal Tränen bei den Studierenden», erzählt Andreas Bürgisser. Nicht nur wegen der Emotionen, der Leere, die bleibt, wenn jemand plötzlich fehlt. Auch wegen der Umstände, die Studentin Zora Sophia Maag so beschreibt: «Wir alle wissen von klein auf: Wer im Gefängnis ist, ist böse. Als Angehöriger trifft dich das mit.»

Alles fehlt

«Mein Partner zahlte bis zu seiner Verhaftung 1000 Franken an unser Reihenhaus. Seit er im Gefängnis ist, kratze ich jeden Rappen zusammen.»

Diese banale, existenzielle Hilflosigkeit, von der die Angehörigen berichten, machte die Studierenden fast noch betroffener. Das Fehlen jeglicher Information, jeglicher Unterstützung. «Du möchtest deinen Angehörigen besuchen, aber scheiterst schon an der ­Gefängnistür, weil du im Internet keine Infos findest», sagt Studentin Noëmi Berger. «Zwischen dir und deinem Angehörigen steht eine riesige Bürokratie. Und du kannst dich nicht wehren.»

Es sind vermeintlich einfache Dinge, die Angehörigen das Leben zur Hölle machen. Wenn auf einen Schlag das Geld fehlt, weil der verhaftete Partner die Bankkarte hat. Wenn die Behörden den Autoschlüssel nicht herausrücken. Oder den Laptop.

Es sei, als knistere es ständig in der Luft, erzählte eine Angehörige den Studenten. Tausend Kleinigkeiten, die sie nun im Kopf haben müsse. Die Hypothek. Die Kinderbetreuung. Wie vorgehen, wenn sie ihn besuchen will? Und: Was hat er überhaupt getan? Oft wissen die Angehörigen nicht einmal das. ­Geschweige denn, wo der Verhaftete einsitzt. Denn man kann in ein Gefängnis nicht eben mal anrufen und fragen, ob X da sei. Das darf ein Gefängnis nicht bekannt geben.

Und keinen kümmert es

«Wie erkläre ich das den Kindern? Wann hilft es zu lügen?»

Donnerstagnachmittag, ein Proberaum an der Gessnerallee. Die Studierenden testen Ideen für die Lesung. Sandra Matter schaut zu, sie ist an diesem Tag das Probepublikum. Eigentlich geht es in dem Kurs, den die Studierenden belegt haben, um biografisches Theater, und da holt man Betroffene auf die Bühne. Die Angehörigen wollten nicht.

Jetzt sitzen die Studierenden da, ­lesen Pingpong-mässig einzelne Aussagen von Angehörigen vor. Einmal schiebt eine Studentin einen Tisch vor ihre Kollegin, während diese vorliest, wie ein erster Besuch im Gefängnis ablief: «Zwischen uns ein Tisch, darunter eine Mauer, darüber eine Scheibe.» Die Szenerie wirkt vor allem dann stark, wenn die Studierenden auf die Wucht des Vorgelesenen vertrauen. Zeitweise verfallen sie in Aktivismus, wuseln alle durcheinander. Sie spüren es selbst; nach der Probe sind sie sehr kritisch mit sich. Einen Regisseur haben sie nicht, ihr Stück erarbeiten sie zusammen. Bis zur Aufführung wird sich wohl noch einiges ändern.

Sandra Matter gefällt das Gesehene. Nur eines fehlt ihr, es ist ihre Botschaft ans Publikum: «Der Gefangene hat vom ersten Tag an ein Bett, Essen, einen Verteidiger. Aber ob die Zurückgebliebenen zu essen haben und ein Dach über dem Kopf, kümmert den Staat nicht. Das müsste sich ändern.»

