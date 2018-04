«Baby, es ist ganz simpel»

Sie kommen für die Extasia nach Zürich. Was wissen Sie über Zürich?

Nichts. (lacht) Ich komme immer nur für die Extasia und hatte nie wirklich Zeit, die Stadt zu besichtigen. Man schleust mich rein und wieder raus.

Was werden Sie bei der Extasia präsentieren? Machen Sie noch Liveshows?

Nein, nein. Ich bin zu alt für Liveshows. Ich bin da, um Leute zu treffen, mich vorzustellen und mit Fans zu plaudern. Das mag ich sehr.

Für viele sind Sie der grösste ­Pornostar aller Zeiten. Welchen Rat geben Sie jungen Pornodarstellern?

Nur einer: nicht zu hetzen. Es ist eine völlig andere Generation. Die heutigen Darsteller arbeiten nicht mehr mit so viel Leidenschaft wie früher, und wählen lieber den schnellsten Weg. Das wichtigste ist die Leidenschaft für die Frauen und dafür, dies durch die Kamera zu transportieren. Sie wollen aber erfolgreich sein, ohne viel dafür zu tun. Deshalb sind Drogen und Potenzmittel sehr verbreitet heutzutage. 90 Prozent der Pornodarsteller sind so. Es gibt keine authentischen Darsteller mehr.

Woran liegt das?

Weil es eine schwache Generation ist. Sie haben nicht gelernt, eine Frau zu verehren und das zu lieben, was sie machen. Sie wissen nicht, was Leidenschaft ist. Du kannst nicht leidenschaftlich sein mit einem künstlich erigierten Penis. Das unterrichte ich auch an meiner neuen Pornoschule: die ursprüngliche Form des Pornodarsteller-Daseins. Meine Schüler fragen mich aber: Wie können wir noch auf natürliche Weise in diesem Business bestehen, wenn sich ­jeder Potenzmittel spritzt? Ich sage: Du musst deine Persönlichkeit einbringen.

Sie sind bekannt für Ihre groben Sexszenen. Wie unterrichten Sie Respekt vor Frauen?

Extremer Sex ist sehr beliebt geworden. Auch ein bisschen meinetwegen, da ich damit anfing vor 25 Jahren. Ob ich das Gesicht einer Frau küsse oder schlage, hat aber nichts mit Respekt zu tun. Beim Sex geht es um die Verbindung zwischen zwei Menschen und darum, einander Dinge zu erlauben, ohne es zu sagen. Was kann ich tun, wann kann ich es tun und wie fest kann ich es tun.

Woher wissen Sie denn, ob sie es mag oder nicht?

Baby, es ist ganz simpel. Ich würde nichts tun, was eine Frau nicht will. Es geht um Kontrolle. Wenn du grob bist, musst du auch wissen, dass es ein Limit gibt. Das ist das, was ich unterrichte. Man muss vor dem Dreh darüber sprechen. Viele Leute wollen aber nicht wahrhaben, dass sehr viele Frauen darauf stehen, härter angepackt zu werden.

Was sagen Sie zur #MeToo-Debatte?

Das ist eine ganz andere Geschichte. Dabei geht es um die Rache dieser Frauen. Dass sie nach 20 Jahren entscheiden zu sagen, Weinstein ist ein Arschloch, finde ich seltsam. Sie wollen lieber Opfer statt Hure genannt werden. Eine Schauspielerin hat immer die Möglichkeit, nein zu sagen. Das ist nicht dasselbe wie Vergewaltigung. Manchmal spielt Macht gegen Sex, und Frauen haben das Recht, dabei mitzuspielen oder zu verneinen.

Sie sind 53 Jahre alt und drehen noch. Ist man nie zu alt dafür?

Natürlich ist meine Leistung nicht mehr so wie mit 20 Jahren. Trotzdem funktioniere ich immer noch sehr gut. Es wird aber langsam schon etwas peinlich in meinem Alter und neben meiner Familie. Meine Söhne sind um die 20. Ich finde, die Mädchen in dem Alter sollten mit Jungs in ihrem Alter schlafen – nicht mit mir. Da ist mir langsam etwas unwohl, und ich habe das Gefühl, meine Zeit ist vielleicht vorbei. Obwohl ich noch sehr gut in Form bin.

Das heisst der Italian Stallion bleibt bald im Stall?

Noch nicht. Ich mache etwa 10 Prozent weniger, das heisst, ich spiele noch ein paar Szenen bei grossen Produzenten.

Video: Vier Porno-Stars über die Rechte der Frauen

Was ist das Speziellste, das Sie in Ihrer Karriere erlebt haben?

Das war in Kenia, als ich Tarzan spielte vor 25 Jahren. Oder als ich in Cannes beim Film «Bodyguard» mitspielte und dabei meine Frau kennen lernte.

Wer wird der nächste Siffredi sein?

Meine Frau sagt: Das ist unmöglich. Ich bin wie der letzte Samurai. Die Welt hat sich verändert. Heute wäre ich wohl nicht mehr so erfolgreich.

Was sagen Sie, wenn sich Leute abwertend über Sie ­äussern?

Ich respektiere jeden, der Porno nicht mag. Ich beobachte ja auch, dass Porno immer zugänglicher wird für Kinder über Smartphones. Das ist neu, aber Porno ist nicht wie vor 30 Jahren. Er ist viel extremer. Echt verrücktes Zeug. Wollen wir wirklich, dass Kinder das ­sehen und das für normal halten? Ich sagte, wir müssen etwas unternehmen, also habe ich über 30'000 Unterschriften gesammelt und in Schulen eine Art Sexualunterricht gefordert, der den Umgang mit Porno und dem Internet behandelt. Scheinbar sah man damals kein Problem. Heute, fünf Jahre später, ist es tatsächlich ein Problem geworden. Pornografie wurde zum Aufklärungsmittel. Ich glaube nicht, dass das gut ist.

Was wäre denn die Lösung?

Ich bin sehr ernsthaft, wenn es um meine Arbeit geht. Es ist ein richtiger Beruf, eine professionelle Arbeit. Das Pornogeschäft läuft aber nicht überall so professionell und kontrolliert wie in der Schweiz oder in Deutschland. Wir müssen unbedingt besser aufklären und erklären. Nicht nur wie Sex funktioniert, sondern auch wie Porno funktioniert.

Wie meinen Sie das?

Wenn das niemand ausspricht, müssen sich Kinder selber informieren und sehen im Internet Dinge, die sie nicht richtig verstehen. Auch Erwachsene verstehen Porno oft falsch. Es ist Unterhaltung und kann dazu anregen, etwas auszuprobieren. Aber es ist nicht normal. Diese Darsteller sind trainiert. Aber wir sind auch ein Spiegel der Gesellschaft. Wir produzieren, was die Leute sehen wollen.

Von welchem anderen Beruf haben Sie geträumt?

Ich wäre Helikopterpilot geworden. Fliegen ist für mich wie Sex.

