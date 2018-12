Borkenvölker, hört die Sondersignale!

Pfählung

Seit Vlad Tepes ist die Pfählung etwas aus der Mode gekommen. «Warum eigentlich?», dachten sich zwei wohlhabende Zürcher Familien und veranlassten dieses Jahr eine aufwendige Massenpfählung direkt gegenüber des Nobelhotels Baur au Lac. Mit offizieller Bewilligung des Hochbau­departements. Das machte uns skeptisch: Wäre das nicht Sache des Ungesundheitsdepartements? Es stellte sich dann heraus, dass die Pfähle bloss im Untergrund versenkt wurden, zur Stabilisierung der sanierten Villa Rosau. Und wir lernten: Bauingenieure würden sogar den Sechseläutenplatz steinigen, damit man ihn mit dem Velo besser rädern kann. (hub)

Einkehrschwung

Es sind zwei besonders schöne Freizeitbeschäftigungen, die in dieser Wortschöpfung zusammenkommen. Gemeint ist der Besuch einer Gaststätte am Ende eines Skitags. Wenn man nach der letzten Abfahrt im weiten Bogen (modern: Curving-Schwung) die Beiz ansteuert, die Bretter draussen hinstellt und mit klackenden Skischuhen die warme Hütte betritt. Ein «Kafi mit Güx» taut die Finger wieder auf, die Kälte im Gesicht weicht geröteten Wangen. So kann man nicht nur den Tag gemütlich ausklingen lassen, das Vergnügen wird sogar noch um ein paar Stunden verlängert. Vielleicht sind die Gedanken an diese Momente der Grund dafür, dass dieses Wort schon beim Aussprechen für gute Laune sorgt. (tif)

Tularämie

Tularämie hat tatsächlich etwas mit Tulare County im US-Bundesstaat Kalifornien zu tun. Die häufig tödlich verlaufende, ansteckende Erkrankung bei frei lebenden Nagetieren ist vom US-amerikanischen Arzt Edward Francis nach dem kalifornischen Ort benannt worden. Denn zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Krankheit zum ersten Mal in der Region Tulare entdeckt. Die Tularämie, auch Hasenpest genannt, wird durch das Bakterium Francisella tularensis ausgelöst und kann auf den Menschen übertragen werden. So sorgte der Fall einer Joggerin für Schlagzeilen, die von einem Mäusebussard angegriffen wurde und bei der danach die Hasenpest diagnostiziert wurde. Obwohl diese bei uns in der Schweiz nur selten auftritt, kam es in den letzten Jahren zu einer starken Zunahme von Hasenpest-Fällen bei Menschen. 2017 stieg die Zahl gar von 56 auf 130 Fälle an. In einer aktuellen Studie konnten Forscher nachweisen, dass in der Schweiz, vor allem im Osten des Kantons Zürich, Zecken die wichtigste Ansteckungsquelle sind. Ihre Bisse sind für rund 60 Prozent der Krankheitsfälle verantwortlich. (roc)

Vlad Tepes

Auf der Schlussgeraden des Jahres 2018 legt uns ausgerechnet Kollege hub noch diesen sprachlichen Stolpersteinin den Weg. Klärender Anruf beim Schuldigen: «Ja», sagt der hub mit milder Stimme, «das ist Graf Dracula, der posthum den Beiname Tepes erhielt: der Pfähler. Dieser beruht auf seiner angeblichen Vorliebe für die Hinrichtung durch Pfählung.» (bra)

Rammelkammer

Klingt wie die Verniedlichungsform der Zürcher Verrichtungsbox, ist aber der zentrale Raum im verzweigten Brut­system des Borkenkäfers. Der Ort, wohin er das Weibchen lockt, um mit ihm unverantwortlich viele Nachkommen zu zeugen, auf dass diese über ihre Umwelt herfallen und alles kaputt machen – was ein sprachbegabter Borkenkäfer mit dem Argument rechtfertigen würde, wenner das nicht mache, mache es einfachein anderer, und überhaupt seien andere Käferarten noch viel schlimmer. Werbei der Sexualaufklärung unbedingt Beispiele aus dem Tierreich verwenden muss, sollte es zwecks Realitätsnähe mal damit probieren statt mit Bienchen und Blümchen. (hub)

Sondersignal

Jedes Fachgebiet hat seine Sprache. Das gilt es zu respektieren. Ein verurteilter Straftäter bekommt eine Freiheitsstrafe, und er kommt nicht in Haft. Die Kürze des Wortes Haft würde zwar beim Titelsetzen so einige Probleme lösen, aber es ist schlicht falsch. Dann gibt es aber Wörter wie Sondersignal. Da darf man getrost den Respekt vor dem Fachjargon verlieren. Gemeint ist: Blaulicht und Sirene. Oops. Entschuldigen Sie. Korrekt: Blaulicht und Martinshorn. Sonderbar. (sip)

Oblomowerei

Gestern wurde prokrastiniert, heute frönen wir der Oblomowerei. Will heissen: Wir träumen tatenlos herum. Und denken dabei an den Titelhelden Oblomow aus dem gleichnamigen Roman von Iwan Gontscharow. (bra)

